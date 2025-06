Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Śląsk ogłosił nowego dyrektora sportowego

Śląsk Wrocław w tym sezonie okazał się jedną z najsłabszych drużyn w PKO Ekstraklasie i pożegnał się z elitą. Ante Simundza oraz kilku nowych piłkarzy w rundzie wiosennej zaprezentowało się dość przyzwoicie, ale o spadku z ligi zdecydowała najpewniej słaba jesień, gdzie Śląsk był absolutnie najsłabszy. Z tego powodu drużyna wicemistrza Polski z poprzedniego sezonu w lipcu rozpocznie rozgrywki w Betclic 1. lidze.

Niemniej w klubie wszyscy chcą pójść drogą chociażby Lechii Gdańsk i po sezonie wrócić do elity. Pomóc w tym ma zatrzymanie Ante Simundzy, ale także nowy dyrektor sportowy, który wraca do klubu po krótkiej nieobecności. Śląsk Wrocław poinformował bowiem, że nowym dyrektorem sportowym został Dariusz Sztylka, który ostatnio związany był z Wisłą Płock, ale wcześniej pracował we Wrocławiu.

Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi

– Śląsk Wrocław to dla mnie dom. Miejsce, któremu oddałem ogromną część życia. Chcę to robić nadal. Zrobię wszystko, by WKS podniósł się z tej niezwykle trudnej sytuacji, w której się znajduje. Przed nami mnóstwo pracy, ale jestem bardzo zdeterminowany i dobrze do niej przygotowany. Zdobyłem wiele doświadczenia w roli dyrektora sportowego zarówno Śląska, jak i Wisły Płock. Chcę to wykorzystać – powiedział Dariusz Sztylka.

Zobacz także: Lewandowski prosi Barcelonę o sensacyjną decyzję! Flick musi wybrać