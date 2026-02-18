Śląsk Wrocław myśli o zmianie trenera! Rozważa sensacyjne nazwisko

Śląsk Wrocław mocno rozważa zatrudnienie Roberta Kolendowicza. Były trener Pogoni Szczecin i jeden z najbardziej utalentowanych szkoleniowców miałby zastąpić Ante Simundze. Informacje w tej sprawie przekazał Marcin Torz z serwisu "Ujawniamy.com".

PressFocus Na zdjęciu: Ante Simundza

Ante Simundza na wylocie ze Śląska Wrocław?!

Śląsk Wrocław w tym sezonie radzi sobie dość przeciętnie. Zespół po spadku do Betclic 1. ligi wskazywany był jako jeden z najpoważniejszych kandydatów do szybkiego powrotu do PKO Ekstraklasy. I choć początek sezonu w wykonaniu Wrocławian mógł być dość optymistyczny, to jednak z czasem sytuacja zaczęła się komplikować.

Z pewnością także wejście w tzw. rundę wiosenną nie jest idealne i coraz więcej mówi się o możliwych zmianach w klubie. A konkretnie o zwolnieniu trenera Ante Simundzy. Śląsk bowiem na inaugurację 2026 roku zremisował 2:2 z Ruchem Chorzów, a ostatnio przegrał z Miedzią Legnica 1:3. Już po tym meczu pojawiły się głosy mówiące o słabnącej pozycji szkoleniowca. Teraz jednak wydaje się, że Simundza może wkrótce grać o posadę.

Według informacji przekazanych przez Marcina Torza z serwisu „Ujawniamy.com”, Śląsk Wrocław bardzo mocno rozważa zatrudnienie Roberta Kolendowicza, a więc byłego szkoleniowca Pogoni Szczecin. Wcześniej informacje płynące z mediów mówiły o powrocie Ryszarda Tarasiewicza.

Robert Kolendowicz jako pierwszy trener prowadził Pogoń Szczecin w 44 meczach. W tym czasie wygrał 23 mecze oraz siedmiokrotnie remisował. Jego średnia punktowa to 1,73 pkt./mecz. 45-latek uznawany jest za jednego z najbardziej utalentowanych szkoleniowców w Polsce.

