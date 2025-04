Ruch może zmienić trenera. Były selekcjoner w gotowości

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Dawid Szulczek

Waldemar Fornalik może objąć Ruch Chorzów

Ruch Chorzów po spadku z PKO Ekstraklasy w poprzednim sezonie postawił sobie jasny cel, aby jak najszybciej wrócić do elity. Nie ma bowiem wątpliwości, że miejsce takiego zespołu jest w gronie najlepszych ekip w kraju. Problem polega jednak na tym, że jak do tej pory piłkarze Niebieskich z kolejki na kolejkę raczej oddalają się od tych planów.

Podopieczni Dawida Szulczka w pięciu ostatnich ligowych meczach zdobyli tylko dwa punkty. Ostatnie zwycięstwo Niebieskich to jeszcze końcówka poprzedniego roku. Z tego też powodu coraz więcej mówi się o słabnącej pozycji Dawida Szulczka. Według informacji przekazanych przez Maciej Słomiński z “Interii”, mecz z GKS-em Tychy z wysokości trybun oglądać będzie Waldemar Fornalik, który w razie kolejnej porażki Ruchu może objąć zespół, który przez lata z powodzeniem prowadził.

WIDEO: Skróty meczów – Ruch Chorzów

Waldemar Fornalik w ruchu jako trener pracował dwa razy. Najpierw od kwietnia 2009 roku do lipca 2012 roku po czym został selekcjonerem reprezentacji Polski, a następnie od października 2014 roku aż do kwietnia 2017 roku. Poza tym pracował także w Piaście Gliwice, gdzie sięgnął po mistrzostwo Polski oraz ostatnio w Zagłębiu Lubin. Co ciekawe, byłaby to już druga zmiana na stanowisku trenera Ruchu w tym sezonie, bowiem pierwotnie Dawid Szulczek zastąpił Janusza Niedźwiedzia.

Zobacz także: Sensacyjne odejście ze Śląska Wrocław! [NASZ NEWS]