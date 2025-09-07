Ruch Chorzów testuje byłego piłkarza Kotwicy Kołobrzeg. To pomocnik

Ruch Chorzów nie może być zadowolony z początku tego sezonu. Z tego też powodu władze klubu szukają jeszcze wzmocnień. Jak poinformował Tadeusz Danisz z TVP 3 Katowice, na testach w klubie jest Kamil Kort.

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Ruch testuje nowego defensywnego pomocnika

Ruch Chorzów dość przeciętnie rozpoczął nowy sezon Betclic 1. ligi. Z tego też powodu już po kilku kolejkach doszło do zmiany na stanowisku szkoleniowca Niebieskich. Dawida Szulczka zastąpił dobrze znany, a właściwie to legendarny Waldemar Fornalik. Szkoleniowiec nieco poprawił wynik, ale nadal jest sporo do zrobienia w zespole, który ma przecież walczyć o powrót do PKO Ekstraklasy.

Obecnie ekipa z Górnego Śląska zajmuje 13. miejsce w tabeli Betclic 1. ligi i dlatego też władze klubu szukają jeszcze jakichś wzmocnień w ostatnich dniach okienka transferowego. Według informacji przekazanych przez Tadeusza Danisza z TVP 3 Katowice, podczas ostatniego sparingu z Lechią Dzierżoniów, w zespole Ruchu testowany był Kamil Kort. 22-letni pomocnik dobrze znany jest z pierwszoligowych boisk, bowiem ostatnio występował w Kotwicy Kołobrzeg. Obecnie jest wolnym zawodnikiem.

Kamil Kort na poziomie zaplecza PKO Ekstraklasy ma rozegrane 24 spotkania. Wcześniej prawie 50 razy występował na boiskach Betclic 2. ligi. Tam zdobył cztery gole oraz zanotował jedną asystę. W przeszłości defensywny pomocnik związany był z młodzieżowymi zespołami Pogoni Szczecin. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 200 tysięcy euro.

