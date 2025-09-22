Angel Rodado w rozmowie z Marcinem Ryszką w Studio Reymonta wrócił pamięcią do czasu w Wiśle Kraków, gdy trenerem był Radosław Sobolewski. Na jedną rzecz szczególnie zwrócił uwagę.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Angela Rodado

Angel Rodado o hiszpańskiej Wiśle Kraków za czasów Radosława Sobolewskiego

Angel Rodado wypowiedział się na temat czasu Wisły Kraków, gdy w klubie było kilku Hiszpanów. Zawodnik ujawnił, na kogo mógł zawsze liczyć. Jednocześnie zaznaczył, że duża liczba hiszpańskich zawodników w polskiej drużynie nie zawsze ułatwiała adaptację.

– Adaptacja była łatwiejsza dla Hiszpanów, ale trudniejsza w codziennym życiu w mieście i kraju, jeśli nie znałeś angielskiego i nie mówiłeś po polsku. Mimo to było to dla mnie bardzo pozytywne doświadczenie – przekonywał Rodado w rozmowie z Marcinem Ryszką.

– Najbardziej pomocni na początku byli Luis Fernandez, Michael Pereira i Vullnet Basha, bo mówili po hiszpańsku. Ogólnie jednak zawsze można było liczyć na wszystkich w drużynie, nie tylko na pojedynczych zawodników. Teraz, gdy w zespole są gracze z różnych krajów, komunikujemy się po angielsku, co ułatwia integrację – dodał piłkarz.

Rodado, który obecnie pełni rolę kapitana Białej Gwiazdy, również odniósł się do tej funkcji.

– Opaska daje większą odpowiedzialność, ale w praktyce nie zmienia aż tak wiele. W weekend zakładam opaskę, rozmawiam więcej z arbitrami, co mi się podoba. Widzę, że każdy w drużynie jest zaangażowany, a jeśli muszę coś dodać od siebie, robię to – powiedział 28-letni napastnik Wisły.

Środkowy napastnik jest wyceniany na 1,5 miliona euro, a jego aktualny kontrakt z klubem z Krakowa obowiązuje do końca czerwca 2030 roku.

