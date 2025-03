PZPN dał zielone światło kibicom Wisły Kraków. Decyzja po stronie Jagiellonii

PressFocus Na zdjęciu: Trofeum za Superpuchar Polski

Superpuchar Polski z kibicami Wisły? PZPN przekazał Jagiellonii swoje stanowisko

Superpuchar Polski to coroczne wydarzenie, gdzie do walki o trofeum przystępuje mistrz kraju oraz zdobywca krajowego pucharu. Latem 2024 roku miało się odbyć spotkania Jagiellonia Białystok – Wisła Kraków. Natomiast ze względu na problemy z dostępnością stadionu oraz grę obu drużyn w europejskich pucharach trudno było znaleźć odpowiedni termin.

Wraz z nowym rokiem wrócił temat rozegrania finałowego meczu o Superpuchar Polski. To, czy spotkanie w ogóle się odbędzie, zależy w głównej mierze od tego, czy kibice Wisły Kraków zostaną wpuszczeni na stadion w Białymstoku. Jarosław Królewski zapowiedział, że jeśli fani Białej Gwiazdy nie będą mogli pojawić się na stadionie, Wisła odda mecz walkowerem.

Zobacz wideo: Boniek: Ekstraklasa jest ciekawa

Ostateczna decyzja o tym, czy kibice krakowskiego klubu będą mogli być obecni na stadionie, należy do organizatora meczu, czyli aktualnego mistrza Polski, o czym jasno mówi regulamin rozgrywek. Jak informuje portal Weszło.com, PZPN zajął w tej sprawie swoje stanowisko i przekazał je Dumie Podlasia. Federacja opowiedziała się za wpuszczeniem fanów Wisły na stadion.

– Gdyby zależało to od PZPN, Superpuchar Polski odbyłby się z kibicami Wisły Kraków. Mecz z kibicami gości to dla nas prestiż i budowa rangi widowiska. Chcemy, żeby wyglądało to tak, jak na finale Pucharu Polski. Pełny stadion, efektowne oprawy. O to w tym wszystkim chodzi – powiedział działacz związku w rozmowie z portalem Weszło.com

– Przekazaliśmy Jagiellonii nasze stanowisko. Gdybyśmy byli organizatorem, sprawa byłaby załatwiona – tłumaczy PZPN.

Jeden z działaczy Polskiego Związku Piłki Nożnej zaznaczył jednak, że PZPN nie może kwestionować opinii policji, o którą zawnioskować musi organizator meczu, czyli Jagiellonia Białystok. Jeśli służby porządkowe stwierdzą, że kibice gości z powodów bezpieczeństwa nie mogą wejść na stadion, wtedy federacja nie będzie miała żadnego pola manewru do zmiany decyzji.

Jagiellonia czeka aż PZPN wyznaczy termin meczu

Głos ws. Superpucharu Polski oraz wpuszczenia kibiców Wisły Kraków na stadion zabrał również Ziemowit Deptuła, prezes Jagiellonii. W rozmowie z Weszło wytłumaczył, że klub wysłał do PZPN propozycję dot. terminu rozegrania meczu i czeka na odpowiedź zwrotną. Bez niej nie można podejmować żadnych decyzji. W momencie gdy termin zostanie potwierdzony, wtedy Jagiellonia wystąpi o zgodę policji i wszelkich służb. Wychodzi więc na to, że kwestia rozegrania meczu, a także obecności kibiców Białej Gwiazdy na stadionie wciąż nie jest rozstrzygnięta.