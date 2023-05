IMAGO / Mikolaj Barbanell / ZUMA Wire Na zdjęciu: Pavel Stano

Przyszłość Dariusza Żurawia na ławce trenerskiej Podbeskidzia Bielsko-Biała nie jest pewna

Według Tomasza Włodarczyka, jego następcą może zostać Pavol Stano

Odbyły się już pierwsze rozmowy pomiędzy stronami

Stano zastąpi Żurawia w Podbeskidziu?

Minął zaledwie tydzień od zwolnienia Pavola Stano przez Wisłę Płock, a trener ze Słowacji zaczyna już wzbudzać zainteresowanie innych klubów. Jak podaje Tomasz Włodarczyk z portalu “Meczyki.pl”, 45-latek jest rozważany jako nowy szkoleniowiec przez Podbeskidzie Bielsko-Biała.

Jeżeli Górale nie awansują do barażów o awans do PKO BP Ekstraklasy, to Dariusz Żuraw może odejść z Podbeskidzia Bielsko-Biała. Jednym z kandydatów na następcę byłego menedżera Lecha Poznań jest właśnie Pavol Stano. W tej sprawie miało już dojść do pierwszych kontaktów.

Przypomnijmy, że słowacki trener od marca 2022 roku do maja 2023 roku był opiekunem Wisły Płock. Nafciarze świetnie rozpoczęli sezon, ale druga połowa kampanii w ich wykonaniu to katastrofa i walka o utrzymanie. Miejsce Pavola Stano w Wiśle Płock zajął Marek Saganowski.