28 punktów różnicy w tabeli. To mówi wszystko?

Wisła Płock to ekipa, która w tej kampanii skupia się na walce o to, aby wywalczyć co najmniej miejsce premiowane grą w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Na dzisiaj Nafciarze są na dobrej drodze. Chociaż w dwóch ostatnich spotkaniach nie zapunktowali za trzy oczka.

Stal Stalowa Wola to natomiast zespół, broniący się przed spadkiem z ligi. Na dzisiaj do bezpiecznej strefy beniaminek rozgrywek traci pięć punktów. Ostatnio jednak widać pozytywny impuls w szeregach Stali, która przede wszystkim nie przegrywa.

28 oczek dzieli dzisiaj w tabeli obie drużyny. Wisła legitymuje się bilansem 44 punktów. Z kolei 16 oczek ma na swoim koncie ekipa ze Stalowej Woli.

Stal złapała oddech, remisy dające nadzieje

Zespół Mariusza Misiury w dwóch ostatnich spotkaniach wywalczył tylko punkt na Śląsku. Wisła zremisowała z Ruchem Chorzów (0:0) i przegrała z GKS-em Tychy (1:2). Ostatnie zwycięstwo zaliczyła właśnie u siebie, gdy pokonała Bruk-Bet Termalikę (3:0).

U siebie Nafciarze wygrali oba tegoroczne spotkania. Oprócz tego, że pokonali zespół z Niecieczy, to byli też lepsi od Odry Opole (2:1). Ogólnie w oficjalnych spotkaniach w roli gospodarza Wisłą jest bez porażki od 10 listopada minionego roku. Po raz ostatni Nafciarze przegrali z Wisłą Kraków (1:3).

Tymczasem ekipa Marcina Pluski w poprzedniej serii gier niespodziewanie podzieliła się punktami z Bruk-Betem Termaliką (3:3), w wcześniej remisowała bezbramkowo kolejno z Pogonią Siedlce oraz Odrą Opole.

W roli gościa drużyna ze Stalowe Woli w lidze jeszcze nie wygrała. Ostatnie tego typu zwycięstwo Stal zaliczyła 2 listopada minionego roku, gdy w pokonanym polu zostawiła Znicz Pruszków (1:0).

Mecze drużyny Wisła Płock GKS Tychy 2 Wisła Płock 1 Ruch Chorzów 0 Wisła Płock 0 Wisła Płock 3 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0 Pogoń Siedlce 1 Wisła Płock 3 Wisła Płock 2 Odra Opole 1 Mecze drużyny Stal Stalowa Wola Stal Stalowa Wola 3 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3 Pogoń Siedlce 0 Stal Stalowa Wola 0 Stal Stalowa Wola 0 Odra Opole 0 Chrobry Głogów 2 Stal Stalowa Wola 0 Stal Stalowa Wola 0 Warta Poznań 0

Bezpośrednie mecze między Wisła a Stalą

Pierwsza potyczka w tej kampanii z udziałem obu drużyn zakończyła się przekonującym zwycięstwem Wisły (3:1). Było to jednocześnie pierwsze starcie między ekipami od 2013 roku. Wówczas też lepsi byli Nafciarze (2:0). Ogólnie w pięciu ostatnich potyczkach między drużynami cztery razy lepsza była drużyna z Płocka i raz zwyciężyła Stal.

Wisła według bukmacherów zdecydowanym faworytem

Eksperci bukmacherscy w roli zdecydowanego faworyta do zwycięstwa widzą gospodarzy. Typ na wygraną Wisły kształtuje się na poziomie 1.44. Remis oszacowano na 4.30. Z kolei wariant na pełną pulę gości wyceniono na 6.20 i to zdecydowanie najmniej prawdopodobny scenariusz według bukmacherów.

Wynik Operator Kurs Wisła 1.44 Remis 4.30 Stal 6.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 kwietnia 2025 16:29 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Pierwsze sobotnie starcie w ramach 26. kolejki Betclic 1. Ligi nie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu Wisła Płock - Stal Stalowa Wola będzie dostępna tylko w internecie. Między innymi na stronie internetowej TVPSport.pl od godziny 14:30. Mecz skomentują Maciej Piotrowski i Rafał Ulatowski.

Rywalizacja będzie także do obejrzenia za darmo na platformie Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy założyć konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać na nim środki w dowolnej kwocie.

