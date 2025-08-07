Odra Opole dokona transferowego hitu?! To napastnik z Ligi Konferencji

Odra Opole dokona bardzo ciekawego transferu napastnika. Ma nim zostać Kacper Przybyłko, który jeszcze w poprzednim sezonie grał w Lidze Konferencji. Informacje w tej sprawie przedstawił Szymon Janczyk z "Weszło".

PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Skrobacz

Kacper Przybyłko zostanie nowym piłkarzem Odry Opole

Odra Opole w poprzednim sezonie dość długo musiała walczyć o zapewnienie sobie prawa do gry w Betclic 1. lidze na kolejny sezon. Piłkarze Jarosława Skrobacza finalnie jednak utrzymali się na zapleczu PKO Ekstraklasy i mają spore aspiracje w nowej kampanii. Do tej pory na koncie opolan jest sześć punktów, co jest wynikiem przynajmniej dobrym.

Niemniej w klubie przydałby się nowy napastnik, który zagwarantuje kilka, a może i trochę więcej, bramek w sezonie. Dlatego też Odra chce sprowadzić Kacpra Przybyłkę. Według informacji przekazanych przez Szymona Janczyka z „Weszło”, klub finalizuje pozyskanie 32-letniego napastnika.

Polak ma bardzo ciekawe CV i co ciekawe, nigdy nie grał w naszym kraju. Karierę rozpoczynał w Niemczech, a potem kontynuował ją w MLS oraz Szwajcarii. W ostatnim sezonie Przybyłko rozegrał 37 spotkań, w których zdobył siedem goli oraz zanotował jedną asystę w barwach Lugano. Ośmiokrotnie grał w Lidze Konferencji, ale pozostał bez gola. W sumie na swoim koncie ma on 130 spotkań w MLS i 43 trafienia oraz 114 spotkań w 2. Bundeslidze i 20 goli.

