Obrońca Wisły Kraków wyróżniony. Najtrudniejszy rywal w lidze?

11:45, 17. listopada 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Kamil Warzocha [YouTube]

Wisła Kraków ma w swoich szeregach wielu świetnych zawodników. Daniel Stanclik z Miedzi Legnica wyróżnił Alana Urygę, przeciwko któremu grało mu się bardzo ciężko.

Piłkarze Wisły Kraków
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Uryga sprawił mu wiele trudności. Wyróżnił tylko jego

Wisła Kraków w tym sezonie ma duże szanse, aby wreszcie wywalczyć awans do Ekstraklasy. Na półmetku rozgrywek jest zdecydowanie najlepszą drużyną w pierwszej lidze, o czym świadczy tabela rozgrywek. Ma na swoim koncie świetne mecze i cenne zwycięstwa nad Śląskiem Wrocław (5-0), ŁKS-em Łódź (5-0) czy Puszczą Niepołomice (3-0). Bardzo dobrze funkcjonuje defensywa, choć niezdolni do gry są zawodnicy, którzy do niedawna stanowili jej trzon – Alan Uryga, Bartosz Jaroch oraz Rafał Mikulec.

Obecnie Biała Gwiazda ma w kadrze wielu jakościowych stoperów, ale to zdaniem Daniela Stanclika właśnie Uryga był dla niego najtrudniejszym rywalem. Piłkarz Miedzi Legnica wspomina bezpośrednie pojedynki z Wisłą, kiedy to z trudem przychodziło mu walczyć z obrońcą krakowskiego klubu.

– Na pewno ciężko grało się na Alana Urygę z Wisły Kraków. Warunki fizyczne to jedno, ale super czytał grę. Jak byłem z nim w kontakcie fizycznym to potrafił mi uciec, nagle gdzieś wyskakiwał i dziubał piłkę. Zagrałem wtedy słabo z Wisłą Kraków, analizował ten mecz i mówiłem, że przez niego ciężko mi się grało – ujawnił napastnik Miedzi Legnica w rozmowie z Kamilem Warzochą.

Uryga powinien wrócić na boisko podczas rundy wiosennej. Kontuzji nabawił się jeszcze pod koniec poprzedniego sezonu.

