PressFocus Na zdjęciu: Kamil Biliński

Oficjalnie: Zagłębie Sosnowiec przedłużyło kontrakt z napastnikiem

Zagłębie Sosnowiec za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz mediów społecznościowych poinformowało, że umowa Kamila Bilińskiego uległa automatycznemu przedłużeniu o kolejny sezon, czyli do 30 czerwca 2025 roku. Poprzedni kontrakt między stronami wygasał wraz z końcem obecnej kampanii. Spełnione zostały określone warunki, dlatego 36-letni napastnik najprawdopodobniej pozostanie na dłużej przy Kresowej.

Doświadczony zawodnik występuje w drużynie z Sosnowca od lipca 2023 roku, kiedy to trafił do Zagłębia na zasadzie wolnego transferu z Podbeskidzia Bielsko-Biała. Urodzony we Wrocławiu piłkarz ma bardzo bogate CV – wcześniej występował w takich zespołach jak Ryga FC, Wisła Płock, Śląsk Wrocław, Dinamo Bukareszt, Żalgiris Wilno czy Górnik Polkowice. Kamil Biliński w aktualnej ekipie rozegrał łącznie 27 meczów, strzelił 7 bramek i zaliczył 4 asysty.

Klubowi od niedawna trenowanemu przez Marka Saganowskiego niezwykle trudno będzie pozostać na drugim poziomie rozgrywkowym. Zagłębie Sosnowiec zamyka bowiem tabelę Fortuna 1 Ligi.