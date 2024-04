Motor Lublin znów będzie musiał szukać trenera? Na przeszkodzie stoją przepisy

Jeśli Motor Lublin nie awansuje do Ekstraklasy, będzie musiał szukać nowego szkoleniowca. Aktualny - Mateusz Stolarski - nie dostał się na kurs UEFA Pro, co oznacza, że przy braku awansu, dalsze doświadczenie w roli pierwszego trenera zbierze co najwyżej w 2. lidze.