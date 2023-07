Motor Lublin zaprzecza medialnym doniesieniom. Sprawa ma zostać wyjaśniona

O Motorze Lublin znów zrobiło się głośno, choć dla klubu nie jest to powód do dumy. We wtorek Dominik Wardzichowski poinformował, że Goncalo Feio zwyzywał kierownika drużyny, przez co ten nie pojechał na obóz przygotowawczy. Pierwszoligowiec opublikował krótkie oświadczenie, w którym zaprzecza takiemu przebiegowi wydarzeń.