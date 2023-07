Grał w Wiśle i Lechu. Czeka go kolejne wypożyczenie

IMAGO/Jakub Piasecki/Cyfrasport Na zdjęciu: Giorgi Citaiszwili

Giorgi Citaiszwili nie został wykupiony przez Lecha Poznań

Gruzin znowu trafi na wypożyczenie z Dynama Kijów

Sezon 2023/24 22-latek spędzi w ojczyźnie

Citaiszwili po raz pierwszy zagra w ojczyźnie

Giorgi Citaiszwili od lat jest związany z Dynamem Kijów. Jednak w pierwszej drużynie klubu ze stolicy Ukrainy rozegrał zaledwie 24 spotkania. Reprezentant Gruzji zaliczył już kilka wypożyczeń, w tym już dwa do ekip z PKO Ekstraklasy. W rundzie wiosennej sezonu 2021/22 zakładał koszulkę Wisły Kraków, natomiast sezon 2022/23 spędził w Lechu Poznań.

Kolejorz nie zdecydował się na transfer definitywny, co oznaczało, że 22-latek wróci do Kijowa. Jednak Gruzin nie otrzyma szansy w szeregach Biało-niebieskich i znowu zostanie wypożyczony. Tym razem do zespołu z ojczyzny, Dinamo Batumi. Citaiszwili zainauguruje sezon już 13 lipca meczem w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy z KF Tirana.

Czternastokrotny reprezentant Gruzji w barwach Lecha zanotował 29 spotkań, w których strzelił jednego gola i zapisał na swoim koncie dwie asysty.