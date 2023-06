Termalica przedstawiła nowego trenera. Wielki powrót do Niecieczy

IMAGO / Jakub Ziemianin / 400mm.pl / Newspix.pl Na zdjęciu: Mariusz Lewandowski

Termalica Nieciecza szukała nowego trenera po rozstaniu się z Radoslavem Latalem

Wybór włodarzy Słoni padł na Mariusza Lewandowskiego, który po raz drugi obejmie ten zespół

44-latek pozostawał bez zatrudnienia od momentu zwolnienia z Radomiaka Radom

Mariusz Lewandowski wrócił do Termaliki Nieciecza

Mariusz Lewandowski zgodnie z przewidywaniami został nowym szkoleniowcem Bruk-Betu Termaliki Nieciecza – czytamy na oficjalnej stronie internetowej finalisty baraży. Pierwszoligowiec poinformował, że strony związały się dwuletnim kontraktem.

Dla 44-latka to wielki powrót do drużyny Słoni, którą miał już okazję prowadzić od stycznia 2020 roku do grudnia 2021 roku. Ekipa z gminy Żabno pod jego wodzą rozegrała 71 meczów, a średnia punktowa tamtego zespołu wynosiła 1,55 pkt na spotkanie.

Ostatnim menedżerem Bruk-Betu Termaliki Nieciecza był Radoslav Latal, który stracił posadę po tym, jak nie udało mu się awansować do PKO BP Ekstraklasy.