Przenosiny Luisa Fernandeza do Lechii Gdańsk to hit letniego okienka transferowego w Polsce. Krzysztof Marciniak przekazał, że do pozostania w pierwszej lidze Hiszpana skłoniły gigantyczne zarobki.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Luis Fernandez

Luis Fernandez był najlepszym zawodnikiem sezonu 2022/2023 w pierwszej lidze

Po odejściu z Wisły Kraków niespodziewanie związał się z Lechią Gdańsk

Hiszpan w klubie z Pomorza ma zarabiać aż 150 tysięcy złotych miesięcznie

Wielka kasa dla gwiazdora

Sezon 2022/2023 był niezwykle udany dla Luisa Fernandeza, który stał się prawdziwym liderem ofensywy Wisły Kraków i najlepszym zawodnikiem w całej pierwszej lidze. Zagwarantował klubowi wiele punktów i był bliski wywalczenia z nim awansu do Ekstraklasy. Finalnie Biała Gwiazda okazała się słabsza w barażach od Puszczy Niepołomice.

Wisła walczyła o zatrzymanie gwiazdora, natomiast nie była w stanie spełnić jego finansowych wymagań, co poskutkowało rozstaniem po wygaśnięciu kontraktu. W kontekście przyszłości Fernandeza przewijały się kluby z Ekstraklasy, a także Arabii Saudyjskiej. Mówiło się między innymi o Widzewie Łódź oraz Rakowie Częstochowa.

Ostatecznie to Lechia Gdańsk zaszokowała piłkarskie środowisko, podpisując z Hiszpanem trzyletni kontrakt. To efekt wejścia do klubu nowych władz, które przedstawiają mocarstwowe plany.

Jak poinformował Krzysztof Marciniak, Fernandez w Gdańsku ma liczyć na zarobki rzędu 150 tysięcy złotych miesięcznie. To skłoniło go do przenosin do spadkowicza, gdyż kluby z Ekstraklasy oferował mu mniejsze pieniądze.

Dobrze poinformowane wróble ćwierkają, że Luis Fernandez w Lechii może liczyć na 150 tys. zł miesięcznie. To przekonało go do przeprowadzki nad morze, bo miał też oferty z Ekstraklasy, ale nie tak atrakcyjne finansowo. — Krzysztof Marciniak (@Marciniak_k) July 19, 2023

