PressFocus Na zdjęciu: Michał Mokrzycki

Nieskuteczność na własnym stadionie problemem ŁKS-u Łódź

ŁKS Łódź w niedzielę po raz pierwszy w rundzie wiosennej zagra przed własną publicznością. Rywalem łódzkiego klubu będzie Miedź Legnica. Podopieczni Jakuba Dziółki przed przerwą zimową mieli poważny problem z grą na własnym stadionie, bowiem byli rażąco nieskuteczni. W ostatnich pięciu meczach w lidze ani razu nie zdobyli bramki, zdobywając w tym czasie jedynie 2 punkty.

Co więcej, nieskuteczność w ofensywie to tylko wierzchołek góry lodowej. ŁKS nie wygrał żadnego z sześciu ostatnich spotkań, a po raz ostatni z kompletu punktów cieszyli się w październiku podczas starcia z MKS-em Kluczbork (1:0). Jeśli łodzianie szybko nie znajdą sposobu na poprawę wyników, to awans do Ekstraklasy będzie jedynie odległym marzeniem.

Kto wygra mecz? ŁKS Łódź

Remis

Miedź Legnica ŁKS Łódź

Remis

Miedź Legnica 0 Votes

Miedź opanowała grę na wyjazdach do perfekcji

Podczas gdy ŁKS ma problemy z grą na własnym stadionie, to Miedź Legnica rewelacyjnie radzi sobie w delegacjach. “Miedzianka” jest niepokonana w siedmiu ostatnich spotkaniach na wyjeździe. W tym czasie drużyna Ireneusza Mamrota wygrała pięć meczów i dwukrotnie dzieliła się punktami. Ponadto ich ofensywa należy do najlepszych w lidze pod względem strzelonych bramek. Po 20 meczach mają 40 goli, co daje średnio 2 gole na mecz.

W ostatniej kolejce Miedź zagwarantowała kibicom prawdziwy rollercoaster. W starciu ze Stalą Rzeszów zremisowali (3:3), choć dwukrotnie wychodzili na prowadzenie. Ostatecznie cenne punkty wywalczyli dopiero po golu w doliczonym czasie gry.

Mecze drużyny ŁKS Łódź Górnik Łęczna 2 ŁKS Łódź 2 Mecze drużyny Miedź Legnica Miedź Legnica 3 Stal Rzeszów 3 Wisła Kraków 1 Miedź Legnica 1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1 Miedź Legnica 1 Miedź Legnica 4 Pogoń Siedlce 1 Odra Opole 0 Miedź Legnica 2

Skromne zwycięstwo Miedzi w pierwszym meczu

Pierwsze spotkanie obu drużyn w sezonie 2024/2025 odbyło się 10 sierpnia w ramach 4. kolejki Betclic 1. Ligi. Na stadionie im. Orła Białego w Legnicy zwycięstwo odniosła Miedź (1:0). Bramkę, która przesądziła o losach meczu zdobył Benedikt Mioc w 68. minucie gry.

ŁKS – Miedź: przewidywane składy

ŁKS: Bobek – Dankowski, Rudol, Wiech, Głowacki – Kupczak – Sitek, Mokrzycki, Hinokio, Młynarczyk – Arasa

Miedź: Wrąbel – Leonczyk, Kwiecień, Grudziński, Hartherz – Kaczmarski, Letniowski – Bochnak, Mioc, Antonik – Engvall

Miedź minimalnym faworytem meczu z ŁKS-em

Bukmacherzy nie wskazują wyraźnego faworyta, lecz nieco większe szanse na zwycięstwo dają Miedzi Legnica. U bukmachera Betclic zwycięstwo gości można zagrać z kursem 2.45, zaś triumf ŁKS-u Łódź ze współczynnikiem 2.65. Pod względem statystycznym “Miedzianka” ma 37.1% szans na zwycięstwo.

Wynik Operator Kurs ŁKS Łódź 2.65 Remis 3.25 Miedź Legnica 2.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 lutego 2025 17:50 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie