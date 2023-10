fot. PressFocus Na zdjęciu: Adam Nocoń

Lider stracił punkty w Głogowie

Odra Opole to sensacyjny lider pierwszej ligi. Ekipa Adama Noconia spisuje się lepiej od uznanych marek, takich jak Wisła Kraków, Lechia Gdańsk, Arka Gdynia czy Wisła Płock. W piątek mierzyła się ona na wyjeździe z Chrobrym Głogów, który po dziesięciu ligowych kolejkach znajdował się na przeciwległym biegunie tabeli.

Spotkanie w Głogowie nie przebiegało jednak w zbyt emocjonującym tempie. Zgodnie z oczekiwaniami Chrobry skupił się na defensywie, a goście częściej znajdowali się w polu karnym rywala. Co ciekawe, to jednak gospodarze oddali do przerwy o jeden strzał celny więcej. Wynik pozostawał jednak bezbramkowy.

Po zmianie stron gra się wyrównała. Odra nie była tego dnia tak dobrze dysponowana, jak we wcześniejszych tygodniach. Chrobry również nie tworzył sobie sytuacji, w efekcie czego remis utrzymał się do ostatniego gwizdka. W 76. minucie goście z Opola trafili do siatki, lecz po analizie VAR dopatrzono się spalonego.

Choć Odra nie wygrała, do przyszłego tygodnia na pewno pozostanie na czele ligowej tabeli. Po jedenastu kolejkach uzbierała łącznie 24 punkty.