Lechia Gdańsk oficjalnie poinformowała, że nową umowę z klubem podpisał Conrado. Brazylijczyk związał się z ekipą z Polsat Plus Arena Gdańsk kontraktem do 2027 roku.

fot. Imago / Mateusz Słodkowski / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Conrado

Conrado przedłużył kontrakt z Lechią Gdańsk, poinformował klub za pośrednictwem swoich mediów

Nowa umowa zawodnika obowiązywać będzie do 2027 roku

Piłkarz broni barw Biało-zielonych od 2020 roku

Conrado z nowym kontraktem w Lechii

Lechia Gdańsk w tej kampanii rywalizuje o to, aby wrócić do PKO Ekstraklasy. Przygotowania do rundy wiosennej Biało-zieloni zaczną od poniedziałku 8 stycznia. Tymczasem władze klubu przekazały ważną wiadomość dla kibiców.

Nową umowę z Lechią podpisał Conrado. “Brazylijski obrońca przedłużył kontrakt z klubem! Jego nowa umowa będzie obowiązywała do czerwca 2027 roku” – brzmi lapidarny komunikat ekipy z Gdańska.

🇧🇷 Brazylijski obrońca przedłużył kontrakt z Klubem! Jego nowa umowa będzie obowiązywała do czerwca 2027 roku!



🆕✍️ https://t.co/f6jaFR6bLI



Conrado zaliczył dla Biało-Zielonych 117 występów, w których strzelił 5 goli i zanotował 21 asyst. #𝑪𝒐𝒏𝒓𝒂𝒅𝒐𝟐𝟎𝟐𝟕 pic.twitter.com/kgFbWYIG1p — Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) January 5, 2024

26-latek trafił do Lechii w styczniu 2020 roku. Wcześniej bronił barw Figueirense FC czy Oeste.

Czytaj więcej: Lechia nie wykorzystała szansy na zostanie liderem 1 Ligi