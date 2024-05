Korona Kielce – Ruch Chorzów: typy, kursy, zapowiedź (18.05.2024)

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Kamil Kuzera

Korona Kielce – Ruch Chorzów:

Korona Kielce – Ruch Chorzów: przewidywania

Przedostatnia kolejka zmagań w PKO Ekstraklasie w sezonie 2023/24. Przed nami ostatni rozstrzygnięcia i decyzje co do tego, kogo zabraknie w elicie w przyszłym sezonie. Wiadomo już, że z ligą żegnają się ŁKS Łódź i Ruch Chorzów, ale dołączyć do nich może Korona Kielce, która na własnym stadionie podejmie zdegradowanych graczy Niebieskich. Dla ekipy Kamila Kuzera to ostatnia szansa na utrzymania. Tylko trzy punkty w sobotnim meczu mogą dać im nadzieję na walkę w przyszłotygodniowej multilidze. Wyzwanie nie będzie jednak łatwe, bowiem drużyna Janusza Niedźwiedzia, choć o nic już nie walczy, pokazała przed tygodniem, że potrafi jeszcze zdobyć trzy punkty. Niemniej mój typ na to spotkanie: Korona Kielce wygra mecz.

Korona Kielce – Ruch Chorzów: ostatnie mecze

W ubiegłym tygodniu piłkarze Korony ulegli w Białymstoku Jagiellonii aż 3:0. Gracze z Kielc zaprezentowali się na boisku prawdopodobnego mistrza bardzo słabo i znacząco utrudnili sobie walkę o utrzymanie w lidze. Z kolei we wcześniejszych czterech spotkaniach zainkasowali oni pięć punktów. Podzielili się zdobyczą z Puszczą i Piastem Gliwice, a zwyciężyli nad Radomiakiem. To przekłada się na w sumie 32 punkty w ligowej tabeli i cztery oczka straty do bezpiecznej Cracovii.

Z kolei gracze Ruchu po tym, jak już oficjalnie zostali zdegradowani z ligi pokonali na wyjeździe piłkarzy Radomiaka Radom. Było to trzecie zwycięstwo z rzędu i tyle też punktów zainkasowali oni w pięciu ostatnich potyczkach w lidze. Niemniej gdyby trzymali taką passę przez dłuższą część sezonu, to ta kampania wyglądałaby dla nich zupełnie inaczej.

Korona Kielce – Ruch Chorzów: historia

W pierwszym meczu tego sezonu pomiędzy tymi ekipami padł wynik 1:1. Wówczas dla chorzowian gola zdobył Daniel Szczepan, a dla gości Miłosz Trojak. Jednak szukając ostatniego spotkania na Suzuki Arena trzeba cofnąć się aż do 2017 roku. Korona prowadzona przez Macieja Bartoszka zwyciężyła 1:0. Z kolei Ruch nad ekipą z Kielc ostatni raz zwyciężył w grudniu 2015 roku.

Korona Kielce – Ruch Chorzów: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego spotkania zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Kod promocyjny GOALPL pozwala odebrać cashback 50 zł w Betclic. U tego bukmachera można teraz grać bez podatku. Według analiz wszystkich graczy na rynku, faworytem jest jeden zespół i czyni to on dość wyraźnie. Kursy na zwycięstwo gospodarzy oscylują w granicach 1.90. Z kolei podział punktów wyceniany jest pomiędzy 3.50 a 3.75. Wyrównane zaś są przewidywania na zespół gości – zazwyczaj stawiając na nich zagramy po wysokim kursie 3.95.

Korona Kielce – Ruch Chorzów: kto wygra?

Kto wygra mecz? Korona Kielce 50% Remis 17% Ruch Chorzów 33% 6 + Głosy Oddaj swój głos: Korona Kielce

Remis

Ruch Chorzów

Korona Kielce – Ruch Chorzów: przewidywane składy

Korona Kielce Kamil Kuzera 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Ruch Chorzów Jaroslaw Skrobacz Korona Kielce Kamil Kuzera 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Ruch Chorzów Jaroslaw Skrobacz Rezerwowi ▼ Petteri Forssell 1 Konrad Forenc 4 Piotr Malarczyk 5 Marius Briceag 6 Jacek Podgorski 7 Jakub Lukowski 9 Evgeni Shikavka 13 Milosz Strzebonski 19 Jakub Konstantyn 71 Mariusz Fornalczyk 1 Michal Buchalik 10 Tomasz Foszmanczyk 13 Lukasz Moneta 19 Michal Feliks 21 Maciej Sadlok 24 Bartlomiej Baranski 27 Wiktor Dlugosz 54 Filip Wilak 77 Mateusz Bartolewski 88 Adam Vlkanova

Korona Kielce – Ruch Chorzów: transmisja

Pierwszą sobotnią rywalizację w PKO Ekstraklasie z udziałem Korony Kielce i Ruchu Chorzów będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Spotkanie zacznie się o godzinie 15:00. Mecz będzie można śledzić między innymi w tradycyjnej telewizji na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5 od godziny 15:00. Ponadto rywalizację można oglądać dzięki usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+: za 39 zł/mies przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

