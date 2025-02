Królewski gotowy oddać Wisłę, choćby zaraz! Ale tylko pod tym warunkiem

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jaroslaw Krolewski

Królewski zdecydowanie odpowiedział ws. przyszłości Wisły

Wisła Kraków w przyszłości może zmienić właściciela. Taki przekaz płynie przynajmniej z medialnych doniesień o rozmowach Jarosława Królewskiego z Wojciechem Kwietniem. Choć oczywiście trudno w obecnej chwili mówić o jakichkolwiek konkretach czy terminach to jednak wydaje się, że coś jest na rzeczy. I niewykluczone, że z czasem może stać się on rzeczywistością.

Jarosław Królewski w rozmowie z “Weszlo” przy okazji meczu Ruch Chorzów – Wisła Kraków został zapytany o możliwość zmian w krakowskim zespole na szczeblu właścicielskim. – Czy pan byłby dzisiaj gotów oddać dużą część swoich udziałów w Wiśle Kraków, czy pan byłby w stanie oddać większość tych udziałów tak, żeby to Wojciech Kwiecień był tym bardziej decyzyjnym – został zapytany prezes Białej Gwiazdy.

– Oczywiście, jeśli patrzylibyśmy na inwestora zagranicznego takiego powiedziałbym kapitałowego, instrumentalnego, który ma tutaj cel, żeby Wisła Kraków była takim drugim klubem albo taki cel ekonomiczny to robiłbym więcej analiz i bardziej bym się nad tym zastanawiał. Natomiast mogę powiedzieć wprost, za siebie i innych akcjonariuszy, że gdyby Wojtek chciał rozwijać Wisłę Kraków, chciałby uczestniczyć w tym projekcie to ja z dnia na dzień, z godziny na godzinę, jestem w stanie mu dać większość decyzyjną w większości tematów, które tyczą się Wisły. Bo ludzie z pasją powinni być w polskiej piłce, a Wojtek jest taką osobą. Tak że jeśli ktoś szuka deklaracji, czy byłbym w stanie to zrobić, to tak, następnego dnia, nawet jutro – odpowiedział Jarosław Królewski.

Wisła Kraków znakomicie zaprezentowała się w hicie Betclic 1 Ligi rozbijając Ruch Chorzów aż 5:0. Tym samym Biała Gwiazda awansowała na szóste miejsce w ligowej tabeli dające możliwość gry w barażach o awans do PKO Ekstraklasy.