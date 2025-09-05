Kibice Wisły Kraków znów wypełnią stadion. Kończą się bilety na kolejny mecz

Wisła Kraków sprzedaje bilety na swoje domowe mecze w błyskawicznym tempie. Na spotkanie z Odrą Opole, które odbędzie się 13 września, nabywców znalazło już blisko 27 tysięcy wejściówek.

Kibice Wisły Kraków

Frekwencja na meczach Wisły Kraków imponuje

Wisła Kraków od początku sezonu może liczyć na ogromne wsparcie trybun. Już trzy pierwsze mecze Betclic 1 Ligi przy Reymonta z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, ŁKS-em Łódź i Śląskiem Wrocław oglądało w sumie 90 493 kibiców. Średnia frekwencja wyniosła 30 164 widzów na spotkanie, co jest absolutnym rekordem na zapleczu Ekstraklasy.

Dla porównania, w poprzednich rozgrywkach Wisła rozegrała w Krakowie 17 meczów ligowych, które zgromadziły łącznie 313 123 osoby. Średnia wyniosła wówczas 18 419 widzów. Obecny sezon pokazuje więc wyraźny wzrost zainteresowania pojedynkami Białej Gwiazdy przy Reymonta niemal o 12 tysięcy osób na każdy mecz. Jeśli fanom krakowskiego zespołu uda utrzymać się trend przez cały sezon będzie to bardzo imponujący wynik.

Ogromne zainteresowanie spotkaniem z Odrą Opole potwierdza, że entuzjazm kibiców nie słabnie. Sprzedane już blisko 27 tysięcy wejściówek (stan na 5 września) oznacza, że 13 września stadion może być wypełniony niemal do ostatniego miejsca. Przypomnijmy, że na tym pojedynku nie pojawią się goście z województwa opolskiego, dlatego gospodarze mogą wykupić cały obiekt.

Sportowo Wisła Kraków także nie zawodzi. Drużyna rozpoczęła sezon od sześciu kolejnych zwycięstw, co dało jej pozycję lidera Betclic 1 Ligi. Pierwsza porażka z Miedzią Legnica 0:2 nie wpłynęła na atmosferę wokół klubu. Dane dotyczące frekwencji i sprzedaży biletów pokazują, że kibice wierzą w drużynę i są gotowi wspierać ją w walce o powrót do Ekstraklasy.

