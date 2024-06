Oficjalnie: Miedź Legnica pozyskała bramkarza

PressFocus Na zdjęciu: Jakub Wrąbel

Jakub Wrąbel trafił do Miedzi Legnica

Miedź Legnica nie zdołała uzyskać awansu i zmagania w Fortuna 1. Lidze zakończyła na ósmej lokacie. Zespół jeszcze w kwietniu objął Ireneusz Mamrot, zastępując Radosława Bellę. Umiejętności i dotychczasowe osiągnięcia Jakuba Wrąbla w Stali Rzeszów przyciągnęły uwagę włodarzy Miedzi. W komunikacie ujawniono, że 28-letni golkiper podpisał umowę do końca sezonu 2025/26.

Wrąbel rozpoczął swoją karierę w Parasolu Wrocław, a następnie zadebiutował w Ekstraklasie w barwach Śląska Wrocław. Grał również w Wiśle Płock i Widzewie Łódź. W ostatnim sezonie w Stali rozegrał 26 meczów, z czego siedmiokrotnie zachował czyste konto. Ma również doświadczenie międzynarodowe, grając w młodzieżowych reprezentacjach Polski, gdzie zanotował 15 spotkań.

– W końcu udało mi się trafić do Miedzi, bo zawsze było mi blisko do legnickiego Klubu. Jestem z Wrocławia, a tam kibice są nastawieni do Miedzi przyjaźnie i bardzo się z tego cieszę. Widzę, że drużyna na najbliższy sezon jest fajnie budowana i liczę, że powalczymy o jak najwyższe cele – powiedział Jakub Wrąbel.