Wisła Kraków musi obejść się smakiem! Nie będzie transferu gwiazdy ligi

Wisła Kraków nie sprowadzi Kamila Antonika z Miedzi Legnica, o czym poinformował Kamil Warzocha z "Weszło". Piłkarz nie chce przenosić się także do Wieczystej Kraków.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła bez transferu Kamila Antonika

Wisła Kraków w ostatnim czasie przechodzi sporo zmian. Z klubem wraz z końcem sezonu pożegnało się kilku ważnych do tej pory piłkarzy, a kolejne odejścia nie są wykluczone. Cały czas zainteresowanie wzbudza bowiem przede wszystkim Angel Rodado, który po kolejnym kapitalnym sezonie może liczyć nawet na zagraniczny angaż.

Biała Gwiazda jednak nie siedzi z założonymi rękoma i przeprowadza również ciekawe ruchy do klubu. Oficjalnie do zespołu Mariusza Jopa dołączył Julius Ertlthaler, a więc gwiazda GKS-u Tychy, a blisko klubu jest nowy obrońca z Holandii, o czym pisał na naszych łamach Piotr Koźmiński. Nie będzie jednak wyczekiwanego transferu gwiazdy Miedzi Legnica, a więc Kamila Antonika, o czym poinformował Kamil Warzocha z portalu „Weszło”. Piłkarz nie wybiera się do Krakowa, a więc odrzuca także zainteresowanie Wieczystej Kraków.

Kamil Antonik w minionym sezonie rozegrał dla zespołu Miedzi Legnica w sumie 38 spotkań, w których zdobył łącznie dziewięć goli oraz zanotował 10 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-letniego skrzydłowego na 350 tysięcy euro.

Zobacz także: Gumny znów w Lechu Poznań? Mistrzowie Polski idą mu na rękę