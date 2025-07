Wisła zatrzymała Rodado. Transfer kolejnego Hiszpana wykluczony

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Rodado został w Krakowie. Wisła zrezygnowała z następcy

Wisła Kraków bardzo długo walczyła o swoją największą gwiazdę. Angel Rodado generował bardzo poważne zainteresowanie i miał konkretne oferty. Tuż przed decyzją o przedłużeniu umowy, zabiegały o niego kluby z Turcji oraz Bułgarii, a w dodatku na radarach miał go Widzew Łódź. Ostatecznie Biała Gwiazda zdołała zatrzymać Hiszpana, który związał się nowym kontraktem do 2030 roku. Jednocześnie wykluczyła możliwość jego odejście latem lub zimą, więc najbliższy sezon na pewno spędzi w Krakowie.

To ważny ruch w kontekście siły kadry Wisły w nadchodzącej kampanii. Zatrzymanie Rodado pozwala skupić się na wzmocnieniu innych pozycji, gdyż do tej pory myślano także nad ewentualnym transferem jego następcy. Kandydatem miał być Raul Alcaina, który poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w trzecioligowym Realu Murcia. Formalnie jest zawodnikiem Deportivo La Coruna, ale tam przyszłości raczej nie ma.

Wisła faktycznie się nim interesowała i rozważała ten ruch na wypadek odejścia Rodado. Ruben Orgeira, który wcześniej donosił o potencjalnym transferze, teraz go wykluczył. Biała Gwiazda nie ściągnie kolejnego Hiszpana, gdyż nie jest to potrzebne. Alcaina ma natomiast kontynuować karierę w drugiej lidze portugalskiej, gdzie dołączy do Penafiel.