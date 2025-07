Co z Omiciem? Polski klub pyta o Krychowiaka. Nahuel miał być wypożyczony? [NOWE INFORMACJE]

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Grzegorz Krychowiak

Przyjście Igbekeme zamyka temat Omicia?

Ervin Omić. To nazwisko od kilkunastu dni mocno interesuje fanów Wisły Kraków. Austriakowi skończył się kontrakt z Wolfsbergerem i musi wybrać nowego pracodawcę. Jednym z zainteresowanych klubów jest „Biała Gwiazda”, ale ten temat od początku jest ciężki do zrealizowania.

Piłkarz, owszem, rozważa Wisłę, ale z naszych informacji wynika, że czeka też na inne opcje. Z kolei podejście Wisły jest odwrotne: klub nie chce za długo czekać, stąd właśnie ponowne zakontraktowanie Jamesa Igbekeme. Czy to zamyka temat Omicia? Nie. Ale można powiedzieć, że w tym momencie Wisła jest (raczej) pogodzona, że nic z tego nie będzie.

W tym momencie, według naszych ustaleń, nic się w tej sprawie nie dzieje. Ani nie jest tak, że piłkarz całkowicie odrzucił ofertę z Polski, ale tym bardziej nie jest tak, że sprawa zbliża się do finalizacji. Należy zakładać, że nawet gdyby wrócono do rozmów, to byłby to dla Wisły przyjemny bonus. Na razie jednak niewiele wskazuje na to, że ten bonus „wpadnie”.

Oglądaj program transferowy „Nasz News” (VIDEO)

Polski klub pyta o Krychowiaka

A pozostając w temacie defensywnych pomocników. Bez klubu wciąż pozostaje Grzegorz Krychowiak. Reprezentant Polski zakończył grę na Cyprze i czeka na propozycje. Z ustaleń goal.pl wynika, że jest sporo zapytań, ale na tym etapie na razie to się kończy. Co ciekawe, w kuluarach słyszymy, że jednym z pytających jest polski klub. Nie jest to nic zaawansowanego, ale niewykluczone, że sprawa się rozwinie.



Na koniec jeszcze kwestia Matiasa Nahuela, a więc argentyńskiego skrzydłowego, który błysnął w Śląsku, z którego wyjechał do Izraela. Niedawno słyszeliśmy, że o jego sytuację pytała Legia Warszawa. Teraz dotarły do nas wieści, że plan miał być taki, aby ewentualnie Nahuela wypożyczyć (za darmo), a w umowie zawrzeć opcję wykupu. Tak przynajmniej można usłyszeć w Izraelu. Według nieoficjalnych doniesień Maccabi Hajfa liczy jednak na tego gracza w przyszłym sezonie, więc do zmiany klubu w tym okienku transferowym raczej nie dojdzie.