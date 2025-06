Jaka przyszłość Angela Baeny? Dwa kluby z Ekstraklasy intensyfikują działania [NASZ NEWS]

Wisła Kraków nie zdołała awansować do Ekstraklasy, co ma określone reperkusje. Na przykład takie, że wolnym piłkarzem został Angel Baena. Hiszpan już od pewnego czasu wzbudza zainteresowanie, a z ustaleń goal.pl wynika, że najbardziej aktywne są dwa kluby z Ekstraklasy.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Angel Baena

Brak awansu, brak kontraktu

Choć Angel Baena miał słabe początki w Wiśle, to potem mocno się rozkręcił i w ostatnich miesiącach był jednym z czołowych piłkarzy „Białej Gwiazdy”. Zawodnik jeszcze w marcu miał super ofertę z Korei Południowej, ale Wisła postawiła weto, a Hiszpan pogodził się z odmową i dalej walczył o awans do Ekstraklasy.

Niestety dla wiślackiej społeczności, porażka w półfinale barażu z Miedzią Legnica przekreśliła te marzenia. To z kolei ma określone reperkusje. Jak choćby sytuacja kontraktowa Angela Baeny. W przypadku awansu umowa przedłużała się automatycznie o rok. Pozostanie w 1. lidze oznaczało, że hiszpański skrzydłowy jest wolnym zawodnikiem.

Goal.pl już wcześniej sygnalizował, że jest zainteresowanie tym piłkarzem zarówno w Polsce, jak i za granicą. A jak ta sytuacja wygląda w tym momencie? Z naszych informacji wynika, że w tym momencie dwa kluby Ekstraklasy są w tym momencie najbardziej konkretne. Według naszej wiedzy to Widzew Łódź i Bruk-Bet Termalica Nieciecza.

Nie ma co lekceważyć Termaliki

Co do łodzian, to wiadomo, że w tym okienku są bardzo aktywni, realizując zapowiadają wcześniej transferową ekspansję. Dowodem na to choćby sprowadzenie Mateusza Fornalczyka za 1,5 mln euro, czy Samuela Akere. A na tym przecież się nie skończy, bo w Łodzi marzą, aby duet napastników ze sprowadzonym z GKS Katowice Sebastianem Bergierem stworzył Mariusz Stępiński.



Ale i Termaliki nie ma co lekceważyć. Z wieści, które do nas docierają wynika, że beniaminek Ekstraklasy oferuje nowym graczom bardzo solidne kontrakty i na pewno kilku niezłych piłkarzy tego lata ten zespół zasili.