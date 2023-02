fot. PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Wisła Kraków walczy o powrót do Ekstraklasy. Komplet punktów w dwóch wiosennych meczach pozwala wierzyć, że Biała Gwiazda ostatecznie znajdzie się w czołowej szóstce i będzie miała szansę na awans do elity. W przypadku domowego spotkania w ramach finału baraży, zespół Radosława Sobolewskiego będzie mógł przystąpić do niego na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana.

Wisła Kraków może grać u siebie

Po nieudanej rundzie jesiennej Wisła Kraków kontynuuje walkę o powrót do Ekstraklasy. Zimą w zespole doszło do wielu zmian kadrowych, których dyrygentem był nowy dyrektor sportowy Kiko Ramirez. Świeże nabytki pokazały się z dobrej strony w dwóch wiosennych spotkaniach, a Biała Gwiazda zainkasowała w nich komplet punktów, zbliżając się do strefy barażowej na zaledwie “oczko”. W Krakowie jest wielkie ciśnienie na awans do elity.

Aktualnie Wisła użytkuje tylko część Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana, co jest związane z jego modernizacją przed nadchodzącymi Igrzyskami Europejskimi. Michał Knura poinformował, że spółka Igrzyska Europejskie 2023 przejmie obiekt na okres od 8 czerwca do 5 lipca. Ta wiadomość zaniepokoiła kibiców, bowiem daty użytkowania stadionu kolidują z terminem finału baraży o miejsce w Ekstraklasie.

"Wiadomo już, że spółka Igrzyska Europejskie 2023 przejmie obiekt na okres od 8 czerwca do 5 lipca".



Mam nadzieję, że wszyscy zainteresowani ogarnęli, że potencjalny finał baraży o Ekstraklasę ma być 10-11 czerwca i nie będzie zaskoczeń. — Maciej Kusina (@MaciejKusina) February 22, 2023

Biała Gwiazda traci osiem punktów do drugiego w tabeli Ruchu Chorzów. Większym prawdopodobieństwem jest więc awans do Ekstraklasy po meczach barażowych. Gospodarzem rywalizacji będzie zespół, który na koniec sezonu zasadniczego zajmie wyższą lokatę.

Półfinały baraży odbędą się 7 czerwca, zaś finał zaplanowano na 11 czerwca. Jeśli Wisła Kraków się w nim znajdzie, będzie mogła zagrać na własnym obiekcie. Rzecznika prasowa poinformowała, że w przypadku awansu 13-krotnego mistrza Polski do finału baraży, stadion przy Reymonta zostanie udostępniony na ten konkretny dzień. Na ma więc tematu gry na innym boisku.

