Jakub Błaszczykowski niedawno miał swoje oficjalne pożegnanie z reprezentacją Polski. Niewykluczone, że w najbliższym czasie zakończy on także swoją piłkarską karierę. Skrzydłowy nie bierze udziału w przygotowaniach do kolejnego sezonu.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jakub Błaszczykowski

Jakub Błaszczykowski nie jest w stanie pomagać swoim kolegom z poziomu murawy

Legenda Wisły Kraków rozważa zakończenie piłkarskiej kariery

Niedawno miało miejsce jego oficjalne pożegnanie z reprezentacją Polski

To koniec pięknej przygody?

Niedawny mecz Biało-Czerwonych z Niemcami był szczególny dla Jakuba Błaszczykowski, który w ten sposób oficjalnie pożegnał się z reprezentacją Polski. Już wcześniej nie był do niej powoływany, natomiast teraz kibice mieli okazję podziękować mu za lata świetnej gry w kadrze.

37-latek spędził na murawie kilkanaście minut. Jak na swój brak rytmu meczowego, wyglądał naprawdę dobrze. Wydawało się, że to optymistyczna wiadomość dla Wisły Kraków, która w dalszym ciągu liczyła na powrót do gry swojego legendarnego zawodnika. Wiele wskazuje jednak, że finalnie do tego nie dojdzie.

Błaszczykowski od dawna zmaga się z problemami zdrowotnymi. W sezonie 2022/2023 zaliczył zaledwie dwa spotkania, przebywając na boisku łącznie tylko 16 minut.

Wisła Kraków od kilku tygodni prowadzi przygotowania do startu nowego sezonu. Nie bierze w nich udziału Błaszczykowski, który ominął wszystkie dotychczasowe trzy sparingi. Mateusz Ligęza sugeruje, że może to przesądzić o emeryturze 37-latka. Co ciekawe, z końcem czerwca wygasł jego kontrakt, co formalnie oznacza, że nie jest już piłkarzem pierwszoligowca.

Jakub Błaszczykowski raczej już nie będzie kontynuował kariery w Wiśle Kraków. Nie brał udziału w przygotowaniach do sezonu i zmierza to w stronę zawieszenia butów na kołku ‼️ #Wisła #Błaszczykowski @RadioZET_NEWS — Mateusz Ligęza (@LigezaMateusz) July 12, 2023

Zobacz również: Kiedy Wisła Kraków będzie mogła liczyć na Alana Urygę? Sobolewski wyjaśnia