Wisła Kraków przygotowuje się do kolejnego sezonu

W środowym sparingu nie zagrał Alan Uryga

Radosław Sobolewski zdradza, że defensor w przyszłym tygodniu wróci do treningów z drużyną

Uryga pomoże Wiśle w kolejnym sezonie?

Alan Uryga wrócił do Wisły Kraków latem 2021 roku. Miał on pomóc drużynie w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. W sezonie spadkowym rozegrał natomiast zaledwie trzy spotkania, co było spowodowane różnymi problemami zdrowotnymi.

Kibice mieli nadzieję, że defensor będzie regularnie grał w kolejnej kampanii. Znów się przeliczyli, bowiem w rozgrywkach pierwszoligowych Uryga nie wystąpił ani razu. Komunikaty o jego stanie zdrowia były dość tajemnicze, dlatego trudno było przewidzieć, kiedy można spodziewać się jego powrotu do gry.

Obecnie trwają przygotowania do kolejnego sezonu. Biała Gwiazda ma za sobą trzy mecze sparingowe. Uryga wystąpił w pierwszym, natomiast dwa kolejne już opuścił. Radosław Sobolewski przyznał, że ma to związek z przeciążeniami, jakie występują po tak długiej absencji.

Wisła swoje pierwsze ligowe spotkanie rozegra już 22 lipca. Po środowym sparingu Sobolewski zdradził, że Uryga trenuje indywidualnie, a do zajęć z zespołem wróci w przyszłym tygodniu. Trudno zatem spodziewać się, aby był gotowy do gry już na start sezonu.

Radosław Sobolewski: Alan Uryga do tej pory trenował indywidualnie. Od przyszłego tygodnia zostanie włączony do zajęć z drużyną. #studioreymonta — Marcin Ryszka (@ryszkamarcin) July 12, 2023

