Barack Obama może odwiedzić klub Betclic 1. ligi! Tego jeszcze nie było

Evan El-Amin/Alamy Na zdjęciu: Barack Obama

Barack Obama odwiedzi Wartę Poznań?! To jest możliwe

Warta Poznań to jeden z tych zespołów, które w ostatnich latach kojarzone były z rozgrywkami PKO Ekstraklasy. Zieloni utrzymywali się w elicie przez kilka ostatnich sezonów, ale w poprzednim z niej spadki. Obecnie klub musi zmagać się z wieloma problemami, bowiem nie jest pewne, że uda utrzymać się także w Betclic 1. lidze.

Niemniej wczoraj doszło do bardzo ciekawego wydarzenia. Klub poinformował bowiem, że nowym współwłaścicielem, który przejął mniejszościowy pakiet akcji został fundusz Escalada Sports Partners. Na jego czele stoi Jeremy Bird, postać szerzej nieznana, ale bardzo blisko związana z Barackiem Obamą. Był on odpowiedzialny m.in. za kampanie wyborcze byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych i okazuje się, że może to poskutkować bardzo ciekawym wydarzeniem, które do tej pory nie miało jeszcze miejsca.

Wszystko bowiem przez fakt, że Barack Obama może odwiedzić swojego dawnego przyjaciela w Warcie Poznań podczas planowanej już od jakiegoś czasu wizyty w Polsce w maju tego roku. Nie są to plotki, a oficjalne słowa prezesa klubu.

– Wierzę, że dzięki osobom, które do nas dołączyły, razem osiągniemy fajne rzeczy. W maju jest konferencja Impact, przyjedzie Barack Obama, jest szansa, aby zobaczył postępy na Drodze Dębińskiej (stadionie Warty Poznań- red.) – powiedział Bartłomiej Farjaszewski, cytowany przez “Głos Wielkopolski”.

