Ranking krajowy UEFA. Polska o krok od TOP 15 – Tyle muszą zrobić Legia i Jagiellonia

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu i Jesus Imaz

Polska o krok od TOP 15 rankingu krajowego UEFA

Jagiellonia Białystok rozbiła Cercle Brugge aż 3:0 i tym samym zdobyła kolejne punkty do rankingu krajowego UEFA. Ta sztuka nie udała się Legii Warszawa, która na wyjeździe przegrała 2:3 z Molde. Niemniej jednak Polska jest już o krok od TOP 15, a do spełnienia historycznego scenariusza brakuje bardzo niewiele.

Aktualna strata do Danii wynosi zaledwie 0,481 punktu. Oznacza to, że Polska może wskoczyć do czołowej piętnastki, jeśli Jagiellonia lub Legia odniosą jedno zwycięstwo w rewanżowych starciach 1/8 finału. Możliwe jest to także przy dwóch remisach, za które również Polska dostałaby 0,5 punktu do rankingu. Oczywiście istotnym warunkiem wyprzedzenia Danii będzie porażka FC Kopenhagi na Stamford Bridge z Chelsea.

Ranking krajowy UEFA (stan na 07.03.2025)

Kraj Punkty Kluby Anglia 107,910 6/7 Włochy 94,293 4/8 Hiszpania 90,453 6/7 Niemcy 84,581 4/8 Francja 70,450 3/7 Holandia 66,983 4/6 Portugalia 62,266 2/5 Belgia 56,450 2/5 Czechy 43,900 1/5 Turcja 43,500 1/5 Grecja 38,812 2/4 Norwegia 38,687 2/4 Austria 35,550 1/5 Szkocja 35,150 1/5 Dania 33,981 1/4 Polska 33,500 2/4 Szwajcaria 33,225 1/5 Izrael 31,625 0/4

Ekstraklasa o jedno zwycięstwo od top 15 🫣



15. Dania 🇩🇰 33,981 ↔️ (2 el. LM, 1 el. LE, 2 el. LK)

16. Polska 🇵🇱 33,500 ⬆️

17. Szwajcaria 🇨🇭 33,225 ⬇️



Pokora, praca i nic już więcej nie mówię 🤫 🤐 — Przemek Langier (@plangier) March 6, 2025

Co da Polsce awans do TOP 15 rankingu krajowego UEFA?

Korzyści związane z ewentualnym awansem Polski do TOP 15 rankingu krajowego UEFA będą zauważalne od sezonu 2026/2027. Wówczas Polska mogłaby liczyć na pięć miejsc w europejskich pucharach. Dwa najlepsze kluby Ekstraklasy kwalifikowałyby się do eliminacji Ligi Mistrzów, kolejne dwa do Ligi Konferencji, a zwycięzca Pucharu Polski brałby udział w Lidze Europy.