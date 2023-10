Absurdalna historia po meczu Znicz – Miedź. “Szacun dla trenera” [WIDEO]

Znicz Pruszków w ramach 13. kolejki Fortuna 1 Ligi podzielił się w poniedziałkowy wieczór punktami z Miedzią Legnica (1:1). Beniaminek rozgrywek skazywany na pożarcie w spotkaniu przeciwko drużynie Radosława Belli sprawił niespodziankę. W każdym razie grupa najzagorzalszych kibiców ekipy z Pruszkowa czułą po meczu niedosyt, co wiązało się z gorąco atmosferą po ostatnim gwizdku sędziego.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Rezultatem 1:1 zakończyło się spotkanie Znicz – Miedź, dzięki któremu pruszkowianie wskoczyli nad kręskę

Kibice z niedoystem przyjęli wynik rywalizacji, co wyszło niefartownie

Świetnie w całej sytuacji odnalazł się trener Mariusz Misiura

Kompletne nieporozumienie po meczu Znicz – Miedź

Znicz Pruszków w poniedziałkowy wieczór przerwał serię pięciu z rzędu porażek. Wydawało się, że punkt wywalczony z Miedzią Legnica mógł zadowolić kibiców beniaminka. Okazuje się, że niekoniecznie, co ujawnia materiał wideo opublikowany na X (dawniej Twitter) przez dziennikarza Jakuba Kłyszejkę z TVP Sport.

Uspokoić atmosferę chciał szkoleniowiec pruszkowian Mariusz Misiura “w rozmowie przy płocie”, podkreślając w rozmowie z fanami różnicę klas między Zniczem a Miedzią. Ogólnie cała sytuacja zainicjowana przez szalikowców gospodarzy było mocno absurdalna i niezrozumiała. – Panowie czy wiecie, z kim dzisiaj graliśmy? – pytał retorycznie kibiców opiekun ekipy z Pruszkowa. – Ten zespół za chwilę będzie grał w Ekstraklasie. Ja wiem, że na krytykę zasłużyliśmy, ale nie za takie zaangażowanie i taką walkę – przekonywał Misiura.

Pozycja obowiązkowa na wieczór. Kibice Znicza nie byli zadowoleni po remisie z Miedzią. Posłuchajcie krótkiego komentarza trenera. Po raz kolejny wielki szacun dla @misiura_mariusz 👏👏👏 #ZNIMIE pic.twitter.com/6RA1zQj1n2 — Jakub Kłyszejko (@jakubklyszejko) October 30, 2023

Szkoleniowiec ekipy z Pruszkowa kolejny raz pokazał, że nie tylko dysponuje warsztatem trenerskim, ale ma też inne mocne strony, które sprawiają, że kwestią powinno być to, kiedy zostanie trenerem jednej z ekip z Ekstraklasy. Wywalczenie awansu ze Zniczem z 2 do 1 Ligi było niezwykłym wyzwaniem dla 42-latka. Udało się jednak. Aktualna umowa Misiury z klubem z Pruszkowa obowiązuje tylko do końca trwającego sezonu.