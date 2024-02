Zagłębie Lubin – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (18.02.2024)

IMAGO / SOPA Images/Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Patryk Makuch

Zagłębie Lubin Cracovia

Zagłębie Lubin – Cracovia, typy i przewidywania

W niedzielnej potyczce własne boisko może nie być atutem Zagłębia, które nie wygrało u siebie żadnego z pięciu ostatnich domowych spotkań. Wiele lepiej nie ma się Cracovia. Po raz ostatni wygrała ona wyjazdowy mecz Ekstraklasy we wrześniu z ŁKS-em. Sądzę, że spotkanie to może nie wyłonić triumfatora. Mój typ: remis.

Zagłębie Lubin – Cracovia, ostatnie wyniki

Gracze Zagłębia zakończyli i rozpoczęli Ekstraklasowe zmagania od meczu z kandydatem do mistrzostwa Polski. W meczu kończącym ubiegły rok zostali pokonani przez Śląsk Wrocław. Niedawno sposób na zespół Waldemara Fornalika znalazł Lech Poznań.

Cracovia miniony rok zakończyła w dobrym humorze po wygranej z Legią Warszawa. Ostatnio rywal nie był już tak silny, ale zwycięstwo było bardziej okazałe. Pasy robiły Radomiak Radom aż 6:0.

Zagłębie Lubin – Cracovia, historia

W sezonie 2023/2024 kluby te rywalizowały ze sobą już dwa razy. Pierwsza wizyta Zagłębia w Krakowie zakończyła się ligową porażką 1:2. Lubinianie nie mają dobrych wspomnień z Małopolski, ponieważ Cracovia wyeliminowała ich na etapie 1/16 finału Pucharu Polski.

Zagłębie Lubin – Cracovia, kursy bukmacherskie

Za faworyta niedzielnego spotkania bukmacherzy uznają ekipę Zagłębia. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi najczęściej 2.40. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Cracovii jest to nawet 2.90. Kurs na remis waha się między 3.20 a 3.40. Przy okazji tego starcia zachęcany do skorzystania z oferty bukmachera Superbet, który przygotował coś specjalnego dla nowych klientów. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.

Zagłębie Lubin – Cracovia, przewidywane składy

Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-1-2 Przewidywany skład Cracovia Jacek Zielisnki Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-1-2 Przewidywany skład Cracovia Jacek Zielisnki Rezerwowi ▼ 6 Tomasz Makowski 11 Arkadiusz Wozniak 14 Patryk Kusztal 17 Marek Mroz 22 Szymon Weirauch 39 Damjan Bohar 55 Luís Mata 90 Dawid Kurminowski 6 Jani Atanasov 15 Kamil Glik 17 Mateusz Bochnak 18 Takuto Oshima 21 Kacper Smiglewski 23 Fabian Bzdyl 31 Lukas Hrosso 32 Eneo Bitri 63 Filip Rozga 72 Bartlomiej Kolec

Zagłębie Lubin – Cracovia, kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

Remis

Wygrana Cracovii

Zagłębie Lubin – Cracovia, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 oraz Canal+ 4K Ultra. To starcie można zatem obejrzeć także przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/mies. przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe. Początek meczu pomiędzy Zagłębiem a Cracovią już w najbliższą niedzielę, 18 lutego o godzinie 12:30.

