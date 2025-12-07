Wolverhampton Wanderers – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (08.12.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Matheus Cunha

Wolverhampton – Manchester United: typy bukmacherskie

W 15. serii gier Premier League najdłużej przyjdzie nam czekać na mecz Wolverhampton– Manchester United. Starcie tych drużyn zakończy zmagania w tej kolejce. W obliczu zerowej liczby zwycięstw, wygrana gospodarzy byłaby odebrana jako absolutna sensacja. Przyjezdni z Manchesteru dość często rozczarowują swoich kibiców, ale brak kompletu na Molineux Stadium byłby szczególnie przygnębiający. Kto będzie miał lepsze humory w poniedziałkowy wieczór? Mój typ: wygrana Manchesteru United.

Wolverhampton – Manchester United: ostatnie wyniki

Za nami już 14 kolejek w Premier League, a Wolverhampton pozostaje jedyną drużyną, które nie wygrała ani jednego meczu. Zespół ten zdobył zaledwie dwa punkty. Po raz ostatni do siatki przeciwnika w meczu ligowym trafił 26 października w domowej konfrontacji z Burnley, która zakończyła się ich porażką 2:3. Od tej pory trwa ich seria pięciu spotkań bez zdobytej bramki.

Grudzień nie zaczął się dobrze dla Manchesteru United, który nie zdołał wygrać pierwszego spotkania w tym miesiącu. Ruben Amorin liczył, że jego podopieczni pójdą za ciosem po pokonaniu 2:1 Crystal Palace. Czerwone Diabły były na dobrej drodze do kolejnego kompletu punktów. Dowodem było prowadzenie 1:0 z West Hamem United na Old Trafford. Londyńczycy w końcowych fragmentach gry doprowadzili jednak do remisu i wrócili do stolicy Anglii z jednym zdobytym punktem.

Wolverhampton – Manchester United: historia

Poprzedni sezon obfitował w sensacyjne rozstrzygnięcia. Jednym z nich były wyniki bezpośrednich meczów Wolverhampton z Manchesterem United. Popularne Wilki znalazły sposób na pokonanie angielskiego giganta przed własną publicznością (2:0). Trzy punkty udało im się zdobyć także na Old Trafford, wygrywając 1:0.

Wolverhampton – Manchester United: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy przewidują, że Manchester United powinien poradzić sobie w najbliższym meczu wyjazdowym. Kurs na zwycięstwo przyjezdnych z Manchesteru to 1.80, podczas gdy sukces miejscowego Wolverhampton można zagrać po kursie 4.10. Współczynnik na remis ustalono na poziomie 3.70-3.90.

Wolverhampton – Manchester United: kto wygra?

Wolverhampton – Manchester United: przewidywane składy

Wolverhampton Rob Edwards Manchester United Rúben Amorim Wolverhampton Rob Edwards 3-4-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 31 Johnstone 24 Gomes 12 Agbadou 15 Mosquera 26 Hoever 7 Trindade 27 Bellegarde 6 Wolfe 14 Arokodare 9 Larsen 11 Hwang 10 Cunha 19 Mbeumo 7 Mount 13 Dorgu 8 Fernandes 18 Casemiro 16 Diallo 23 Shaw 4 Ligt 15 Yoro 31 Lammens 31 Johnstone 24 Gomes 12 Agbadou 15 Mosquera 26 Hoever 7 Trindade 27 Bellegarde 6 Wolfe 14 Arokodare 9 Larsen 11 Hwang 10 Cunha 19 Mbeumo 7 Mount 13 Dorgu 8 Fernandes 18 Casemiro 16 Diallo 23 Shaw 4 Ligt 15 Yoro 31 Lammens 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Manchester United Rúben Amorim Rezerwowi 1 Jose Sa 2 Matt Doherty 4 Santiago Bueno 10 Jhon Arias 23 Tawanda Chirewa 36 Matheus Mane 38 Jackson Tchatchoua 1 Altay Bayindir 3 Noussair Mazraoui 6 Lisandro Martinez 12 Tyrell Malacia 25 Manuel Ugarte 26 Ayden Heaven 37 Kobbie Mainoo 2 Diogo Dalot 11 Joshua Zirkzee

Wolverhampton – Manchester United: transmisja meczu

Mecz Wolverhampton – Manchester United odbędzie się w poniedziałek (8 grudnia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

