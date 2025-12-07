Wolverhampton Wanderers – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (08.12.2025)

Wolverhampton – Manchester United: typy bukmacherskie
W 15. serii gier Premier League najdłużej przyjdzie nam czekać na mecz Wolverhampton– Manchester United. Starcie tych drużyn zakończy zmagania w tej kolejce. W obliczu zerowej liczby zwycięstw, wygrana gospodarzy byłaby odebrana jako absolutna sensacja. Przyjezdni z Manchesteru dość często rozczarowują swoich kibiców, ale brak kompletu na Molineux Stadium byłby szczególnie przygnębiający. Kto będzie miał lepsze humory w poniedziałkowy wieczór? Mój typ: wygrana Manchesteru United.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Wolverhampton – Manchester United: ostatnie wyniki
Za nami już 14 kolejek w Premier League, a Wolverhampton pozostaje jedyną drużyną, które nie wygrała ani jednego meczu. Zespół ten zdobył zaledwie dwa punkty. Po raz ostatni do siatki przeciwnika w meczu ligowym trafił 26 października w domowej konfrontacji z Burnley, która zakończyła się ich porażką 2:3. Od tej pory trwa ich seria pięciu spotkań bez zdobytej bramki.
- Sprawdź: tabela Premier League
Grudzień nie zaczął się dobrze dla Manchesteru United, który nie zdołał wygrać pierwszego spotkania w tym miesiącu. Ruben Amorin liczył, że jego podopieczni pójdą za ciosem po pokonaniu 2:1 Crystal Palace. Czerwone Diabły były na dobrej drodze do kolejnego kompletu punktów. Dowodem było prowadzenie 1:0 z West Hamem United na Old Trafford. Londyńczycy w końcowych fragmentach gry doprowadzili jednak do remisu i wrócili do stolicy Anglii z jednym zdobytym punktem.
Wolverhampton – Manchester United: historia
Poprzedni sezon obfitował w sensacyjne rozstrzygnięcia. Jednym z nich były wyniki bezpośrednich meczów Wolverhampton z Manchesterem United. Popularne Wilki znalazły sposób na pokonanie angielskiego giganta przed własną publicznością (2:0). Trzy punkty udało im się zdobyć także na Old Trafford, wygrywając 1:0.
Wolverhampton – Manchester United: kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy przewidują, że Manchester United powinien poradzić sobie w najbliższym meczu wyjazdowym. Kurs na zwycięstwo przyjezdnych z Manchesteru to 1.80, podczas gdy sukces miejscowego Wolverhampton można zagrać po kursie 4.10. Współczynnik na remis ustalono na poziomie 3.70-3.90.
Wolverhampton – Manchester United: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Wolverhampton 0%
- Remis 0%
- Wygrana Manchesteru United 100%
1+ Votes
Wolverhampton – Manchester United: przewidywane składy
|1Jose Sa
|2Matt Doherty
|4Santiago Bueno
|10Jhon Arias
|23Tawanda Chirewa
|36Matheus Mane
|38Jackson Tchatchoua
|1Altay Bayindir
|3Noussair Mazraoui
|6Lisandro Martinez
|12Tyrell Malacia
|25Manuel Ugarte
|26Ayden Heaven
|37Kobbie Mainoo
|2Diogo Dalot
|11Joshua Zirkzee
Wolverhampton – Manchester United: transmisja meczu
Mecz Wolverhampton – Manchester United odbędzie się w poniedziałek (8 grudnia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”
Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jak odebrać voucher do Canal+ online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
- Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
- Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.
Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.