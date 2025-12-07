Wolverhampton Wanderers – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (08.12.2025)

20:19, 7. grudnia 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Wolverhampton Wanderers - Manchester United: typy i kursy na mecz 15. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Matheus Cunha
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Matheus Cunha

Wolverhampton – Manchester United: typy bukmacherskie

W 15. serii gier Premier League najdłużej przyjdzie nam czekać na mecz WolverhamptonManchester United. Starcie tych drużyn zakończy zmagania w tej kolejce. W obliczu zerowej liczby zwycięstw, wygrana gospodarzy byłaby odebrana jako absolutna sensacja. Przyjezdni z Manchesteru dość często rozczarowują swoich kibiców, ale brak kompletu na Molineux Stadium byłby szczególnie przygnębiający. Kto będzie miał lepsze humory w poniedziałkowy wieczór? Mój typ: wygrana Manchesteru United.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
1,80
Wygrana Manchesteru United
przejdź do STS
*Kursy z 06.12.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Odbierz dostęp do Canal+ w promocji STS. Zarejestruj się z kodem GOALPLUS i oglądaj mecze ZA DARMO!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Wolverhampton – Manchester United: ostatnie wyniki

Za nami już 14 kolejek w Premier League, a Wolverhampton pozostaje jedyną drużyną, które nie wygrała ani jednego meczu. Zespół ten zdobył zaledwie dwa punkty. Po raz ostatni do siatki przeciwnika w meczu ligowym trafił 26 października w domowej konfrontacji z Burnley, która zakończyła się ich porażką 2:3. Od tej pory trwa ich seria pięciu spotkań bez zdobytej bramki.

Grudzień nie zaczął się dobrze dla Manchesteru United, który nie zdołał wygrać pierwszego spotkania w tym miesiącu. Ruben Amorin liczył, że jego podopieczni pójdą za ciosem po pokonaniu 2:1 Crystal Palace. Czerwone Diabły były na dobrej drodze do kolejnego kompletu punktów. Dowodem było prowadzenie 1:0 z West Hamem United na Old Trafford. Londyńczycy w końcowych fragmentach gry doprowadzili jednak do remisu i wrócili do stolicy Anglii z jednym zdobytym punktem.

Wolverhampton – Manchester United: historia

Poprzedni sezon obfitował w sensacyjne rozstrzygnięcia. Jednym z nich były wyniki bezpośrednich meczów Wolverhampton z Manchesterem United. Popularne Wilki znalazły sposób na pokonanie angielskiego giganta przed własną publicznością (2:0). Trzy punkty udało im się zdobyć także na Old Trafford, wygrywając 1:0.

Wolverhampton – Manchester United: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy przewidują, że Manchester United powinien poradzić sobie w najbliższym meczu wyjazdowym. Kurs na zwycięstwo przyjezdnych z Manchesteru to 1.80, podczas gdy sukces miejscowego Wolverhampton można zagrać po kursie 4.10. Współczynnik na remis ustalono na poziomie 3.70-3.90.

Wolverhampton
Remis
Manchester United
4.60
3.75
1.70
4.70
3.90
1.71
4.55
3.90
1.68
4.50
3.88
1.64
4.70
3.90
1.71
Odds are subject to change. Last updated 7 grudnia 2025 20:23

Wolverhampton – Manchester United: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Wolverhampton
  • Remis
  • Wygrana Manchesteru United
  • Wygrana Wolverhampton 0%
  • Remis 0%
  • Wygrana Manchesteru United 100%

1+ Votes

Wolverhampton – Manchester United: przewidywane składy

Wolverhampton – Manchester United: transmisja meczu

Mecz Wolverhampton – Manchester United odbędzie się w poniedziałek (8 grudnia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Canal+ Online ZA DARMO na 30 dni od STS! Odbierz Voucher!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

  1. Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
  2. Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
  3. Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
  4. Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.