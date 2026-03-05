Wolverhampton – Liverpool: typy bukmacherskie
W 1/8 finału Pucharu Anglii dojdzie do rywalizacji prawdopodobnego spadkowicza z Premier League i aktualnego mistrza kraju. Eksperci jeszcze niedawno nie dawaliby Wolverhampton praktycznie żadnych szans na wyeliminowanie Liverpoolu. Wynik ostatniego meczu zmienił jednak postrzeganie najbliższej pucharowej rywalizacji. The Reds wciąż są postrzegani jako prawdopodobny zwycięzca, ale wynik tej rywalizacji może być na styku. Mój typ: poniżej 3,5 bramki.
Wolverhampton – Liverpool: ostatnie wyniki
Piłkarze Wolverhampton zasłużyli na słowa uznania za swoje ostatnie występy. Drużyna nie imponuje jakością piłkarską, a mimo tego przegrała zaledwie jedno z sześciu poprzednich spotkań (0:1 z Crystal Palace). Wilki potrafią przeciwstawić się ścisłej czołówce ligowej, co widzieliśmy przeciwko Arsenalowi (2:2) i Liverpoolowi (2:1).
Liverpool zawiódł oczekiwania swoich kibiców, przegrywając 1:2 z Wolverhampton. Kibice The Reds mają prawo wierzyć, że był to jedynie wypadek przy pracy, ponieważ wcześniej zespół miał serię czterech zwycięstw z rzędu. Wówczas udało się chociażby rozbić 5:2 West Ham United.
Wolverhampton – Liverpool: historia
Od ostatniego bezpośredniego pojedynku minęło raptem kilka dni. Kibice Wolverhampton pamiętają je doskonale, ponieważ to ich ulubieńcy wyszli w drugiej połowie na prowadzenie. Liverpool tego wieczoru stać było jedynie na kontaktowe trafienie Mohameda Salaha. Komplet punktów gospodarzom w doliczonym czasie gry dał bowiem Andre.
Wolverhampton – Liverpool: kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherskich analityków jako faworyt do piątkowego meczu przystąpi Liverpool. Wskazuje na to współczynnik 1.51 na wygraną tej drużyny. Zwycięstwo Wolverhampton możesz zagrać po kursie około 5.90.
Wolverhampton – Liverpool: sonda
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Wolverhampton
- Wygrana Liverpoolu
0 Votes
Wolverhampton – Liverpool: przewidywane składy
Wolverhampton: Johnstone; Doherty, Bueno, Krejci; Tchatchoua, Mane, Andre, J Gomes, Wolfe; A Gomes, Armstrong
Liverpool: Alisson; Jones, Gomez, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Ngumoha; Ekitike
Wolverhampton – Liverpool: transmisja meczu
Mecz Wolverhampton – Liverpool odbędzie się w piątek (6 marca) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna wyłącznie online na stronie sport.tvp.pl oraz aplikacji TVP Sport.
