Na zdjęciu: Wesley Fofana

Wolverhampton – Chelsea: typy bukmacherskie

W 25. kolejce Premier League o czwarty ligowy triumf z rzędu zagra Chelsea. Zadanie The Blues nie będzie należało do najtrudniejszych, ponieważ londyńczycy zagrają w delegacji z ostatnim w tabeli Wolverhampton. Goście mają ostatnio dobrą passę, co nie powinno ulec zmianie po zakończeniu sobotniego spotkania. Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

Oskar

Wolverhampton – Chelsea: ostatnie wyniki

Piłkarze Wolverhampton przegrali w minionej kolejce 0:2 z Bournemouth. Był to drugi przegrany mecz z rzędu w takim stosunku bramkowym. Wcześniej Wilki uległy Manchesterowi City. Po raz ostatni udało im się zdobyć bramkę w Premier League 7 stycznia z Evertonem (1:1).

Chelsea w tygodniu rozgrywała rewanżowy mecz z Arsenalem w Pucharze Ligi Angielskiej. Dwumecz ten nie poszedł po myśli The Blues, którzy w sumie ulegli lokalnemu rywalowi 2:4. Pocieszeniem dla kibiców tej drużyny może być fakt, że Chelsea wygrała pozostałe sześć spotkań za kadencji Liama Roseniora.

Wolverhampton – Chelsea: historia

Wolverhampton – Chelsea: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta sobotniego meczu wskazują Chelsea, o czym świadczy kurs 1.67. Wygrana Wolverhampton oznacza współczynnik około 4.80. Z kolei kurs na podział punktów to między 3.80 a 4.00.

Wolverhampton – Chelsea: kto wygra?

Wolverhampton – Chelsea: przewidywane składy

Wolverhampton: Sa; Mosquera, S. Bueno, Krejci; Tchatchoua, Andre, Mane, J. Gomes, H. Bueno; Hwang, Armstrong

Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Estevao, Palmer, Garnacho; Pedro

Wolverhampton – Chelsea: transmisja meczu

Mecz Wolverhampton – Chelsea odbędzie się w sobotę (7 lutego) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 5. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

