Wolverhampton – Chelsea: typy bukmacherskie
W 25. kolejce Premier League o czwarty ligowy triumf z rzędu zagra Chelsea. Zadanie The Blues nie będzie należało do najtrudniejszych, ponieważ londyńczycy zagrają w delegacji z ostatnim w tabeli Wolverhampton. Goście mają ostatnio dobrą passę, co nie powinno ulec zmianie po zakończeniu sobotniego spotkania. Mój typ: powyżej 2,5 bramki.
Wolverhampton – Chelsea: ostatnie wyniki
Piłkarze Wolverhampton przegrali w minionej kolejce 0:2 z Bournemouth. Był to drugi przegrany mecz z rzędu w takim stosunku bramkowym. Wcześniej Wilki uległy Manchesterowi City. Po raz ostatni udało im się zdobyć bramkę w Premier League 7 stycznia z Evertonem (1:1).
tabela Premier League
Chelsea w tygodniu rozgrywała rewanżowy mecz z Arsenalem w Pucharze Ligi Angielskiej. Dwumecz ten nie poszedł po myśli The Blues, którzy w sumie ulegli lokalnemu rywalowi 2:4. Pocieszeniem dla kibiców tej drużyny może być fakt, że Chelsea wygrała pozostałe sześć spotkań za kadencji Liama Roseniora.
Wolverhampton – Chelsea: historia
Wolverhampton – Chelsea: kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy jako faworyta sobotniego meczu wskazują Chelsea, o czym świadczy kurs 1.67. Wygrana Wolverhampton oznacza współczynnik około 4.80. Z kolei kurs na podział punktów to między 3.80 a 4.00.
Wolverhampton – Chelsea: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Wolverhampton
- Remis
- Wygrana Chelsea
0 Votes
Wolverhampton – Chelsea: przewidywane składy
Wolverhampton: Sa; Mosquera, S. Bueno, Krejci; Tchatchoua, Andre, Mane, J. Gomes, H. Bueno; Hwang, Armstrong
Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Estevao, Palmer, Garnacho; Pedro
Wolverhampton – Chelsea: transmisja meczu
Mecz Wolverhampton – Chelsea odbędzie się w sobotę (7 lutego) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 5. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
