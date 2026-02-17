Wolverhampton – Arsenal: typy bukmacherskie
W najbliższym meczu Premier League w akcji zobaczymy ostatnie w tabeli Wolverhampton. Zespół ten wygrał w tym sezonie ligowym tylko jedno spotkanie i jest już jedną nogą poza angielską elitą. Sukcesu gospodarzy nie należy spodziewać się tym bardziej, że na Molineux Stadium pojawi się liderujący w tabeli Arsenal. Londyńczycy mają ostatnio nieco słabszy okres, więc nie powinniśmy nastawiać się na spektakularny triumf. Mój typ: poniżej 3,5 bramki.
Wolverhampton – Arsenal: ostatnie wyniki
Zawodnicy Wolverhampton rozpoczęli nowy rok z przytupem, bo od wygranej 3:0 z bezpośrednim rywalem o utrzymanie, West Hamem United. W kolejnych tygodniach spadek Wilków stawał się jednak coraz bardziej realny, ponieważ było to ich jedyne ligowe zwycięstwo w 2026 roku. Wolverhampton gra natomiast dalej w Pucharze Anglii, gdzie miała miejsce wygrana 1:0 z Grimsby.
- Sprawdź: tabela Premier League
Problemów z zameldowaniem się w kolejnej rundzie krajowego pucharu nie miał Arsenal, który rozbił 4:0 Wigan Athletic. Kanonierzy zaliczyli natomiast wpadkę w Premier League, gdzie tylko zremisowali 1:1 z Brentfordem. Dla londyńczyków była to trzecia strata punktów w pięciu ostatnich potyczkach ligowych.
Wolverhampton – Arsenal: historia
Pierwsze bezpośrednie starcie w tym sezonie było wyjątkowe, ponieważ piłkarze Arsenalu nie zdobyli ani jednej bramki, a jednak pokonali rywala 2:1. Wolverhampton strzeliło dwa gole samobójcze. Honorowe trafienie udało im się zapisać dopiero w 90. minucie.
Wolverhampton – Arsenal: kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Arsenal, czego dowodzi kurs 1.30, przy współczynniku rzędu 10.50 na sukces Wolverhampton. Remis wyceniono kursem między 5.25 a 5.75.
Wolverhampton – Arsenal: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Wolverhampton
- Remis
- Wygrana Arsenalu
0 Votes
Wolverhampton – Arsenal: przewidywane składy
Wolverhampton: Sa; Mosquera, S. Bueno, Krejci; R. Gomes, A. Gomes, Mane, J. Gomes, H. Bueno; Armstrong, Arokodare
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Rice, Zubimendi, Eze; Saka, Gyokeres, Trossard
Wolverhampton – Arsenal: transmisja meczu
Mecz Wolverhampton – Arsenal odbędzie się w środę (18 lutego) o godzinie 21:00 Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 4. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.