Wolverhampton – Arsenal: typy bukmacherskie

W najbliższym meczu Premier League w akcji zobaczymy ostatnie w tabeli Wolverhampton. Zespół ten wygrał w tym sezonie ligowym tylko jedno spotkanie i jest już jedną nogą poza angielską elitą. Sukcesu gospodarzy nie należy spodziewać się tym bardziej, że na Molineux Stadium pojawi się liderujący w tabeli Arsenal. Londyńczycy mają ostatnio nieco słabszy okres, więc nie powinniśmy nastawiać się na spektakularny triumf. Mój typ: poniżej 3,5 bramki.

Oskar STS 1,45 Poniżej 3‚5 bramki przejdź do STS

Wolverhampton – Arsenal: ostatnie wyniki

Zawodnicy Wolverhampton rozpoczęli nowy rok z przytupem, bo od wygranej 3:0 z bezpośrednim rywalem o utrzymanie, West Hamem United. W kolejnych tygodniach spadek Wilków stawał się jednak coraz bardziej realny, ponieważ było to ich jedyne ligowe zwycięstwo w 2026 roku. Wolverhampton gra natomiast dalej w Pucharze Anglii, gdzie miała miejsce wygrana 1:0 z Grimsby.

Problemów z zameldowaniem się w kolejnej rundzie krajowego pucharu nie miał Arsenal, który rozbił 4:0 Wigan Athletic. Kanonierzy zaliczyli natomiast wpadkę w Premier League, gdzie tylko zremisowali 1:1 z Brentfordem. Dla londyńczyków była to trzecia strata punktów w pięciu ostatnich potyczkach ligowych.

Wolverhampton – Arsenal: historia

Pierwsze bezpośrednie starcie w tym sezonie było wyjątkowe, ponieważ piłkarze Arsenalu nie zdobyli ani jednej bramki, a jednak pokonali rywala 2:1. Wolverhampton strzeliło dwa gole samobójcze. Honorowe trafienie udało im się zapisać dopiero w 90. minucie.

Wolverhampton – Arsenal: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Arsenal, czego dowodzi kurs 1.30, przy współczynniku rzędu 10.50 na sukces Wolverhampton. Remis wyceniono kursem między 5.25 a 5.75.

Wolverhampton – Arsenal: kto wygra?

Wolverhampton – Arsenal: przewidywane składy

Wolverhampton: Sa; Mosquera, S. Bueno, Krejci; R. Gomes, A. Gomes, Mane, J. Gomes, H. Bueno; Armstrong, Arokodare

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Rice, Zubimendi, Eze; Saka, Gyokeres, Trossard

Wolverhampton – Arsenal: transmisja meczu

Mecz Wolverhampton – Arsenal odbędzie się w środę (18 lutego) o godzinie 21:00 Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 4. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

