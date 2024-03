Wolverhampton – Coventry: typy, kursy, zapowiedź (16.03.2024)

Wolverhampton - Coventry: typy, kursy, zapowiedź i przewidywania na ćwierćfinał Pucharu Anglii. Ekipa z Premier League podejmie na swoim obiekcie zespół z Championship co oznacza, że faworyt tego starcia może być tylko jeden.

Wolverhampton – Coventry: przewidywania

Przed nami ćwierćfinał Pucharu Anglii. Na Molineux Stadium zmierzą się ze sobą zespoły Wolverhampton oraz Coventry. Oczywiście faworytem jest ekipa z Premier League, która w ostatnich tygodniach punktuje bardzo dobrze i pnie się w górę ligowej tabeli. Z kolei goście radzą sobie również więcej niż przyzwoicie, ale w Championship. Widomo jednak, że nie zawsze zespoły z niższej klasy rozgrywkowej muszą być skazywane na porażkę w starciu z teoretycznie mocniejszą drużyną. W tym przypadku jednak wiele argumentów jest po stronie gospodarzy. Stąd też mój typ na tą rywalizację: zwycięstwo Wolverhampton.

Wolverhampton – Coventry: ostatnie wyniki

Ekipa “Wilków” w ostatnim czasie radzi sobie bardzo dobrze. Wolverhampton wygrało bowiem cztery z pięciu ostatnich spotkań. Jedyna porażka przytrafiła się w starciu z Newcastle, gdzie ulegli oni 0:3. Dobre wyniki przekładają się na 41 punktów oraz 9. miejsce w tabeli Premier League. Co ciekawe, ostatni remis zespołu z Molineux Stadium, to połowa stycznia. Z kolei jeśli chodzi o zespół Coventry, to oni na poziomie Championship radzą sobie bardzo podobnie. Aktualnie lokują się na 8. pozycji i wciąż walczą o udział w barażach o awans. Przed tygodniem pokonali Watford 2:1.

Wolverhampton – Coventry: historia

Sobotnia rywalizacja będzie pierwszym spotkaniem tych ekip w meczu o punkty od 10 lat. Ostatni raz o stawkę drużyny Wolves oraz Coventry grały w 2014 roku jeszcze na poziomie League One. Wówczas padł remis 1:1, zarówno w pierwszym, jak i drugim meczu. Z kolei w 2021 roku zespoły te spotkały się towarzysko i lepsze okazało się Wolves, które wygrało 2:1.

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Superbet, który jest czołowym graczem na rynku. Nasz kod promocyjny do Superbet umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

Wolverhampton – Coventry: przewidywane składy

Wolverhampton – Coventry: transmisja

Początek rywalizacji w ćwierćfinale FA Cup już o godzinie 13:15. Transmisja tego meczu dostępna będzie na antenie Eleven Sports 2. Istnieje również możliwość śledzenia go w usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+ z dodatkowymi kanałami Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports wynosi 48 zł miesięcznie w ofercie na 6 miesięcy (288 zł płatne z góry). Pozwala to oszczędzić kwotę w postaci 156 zł względem standardowej oferty.

