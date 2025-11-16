Włochy – Norwegia: typy, kursy, zapowiedź (16.11.2025)

Włochy - Norwegia: typy i kursy na mecz eliminacji do mistrzostw świata 2026. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w niedzielę (16 listopada) o godzinie 20:45.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Gianluca Mancini

Włochy – Norwegia, typy bukmacherskie

W niedzielny wieczór dojdzie do niezwykle interesującego spotkania w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. A w nim reprezentacja Włoch przed własną publicznością zmierzy się z Norwegią. Italia ma małe szanse, aby zająć pierwsze miejsce w grupie. Potrzebne im niezwykle wysokie zwycięstwo, ale goście znajdują się w bardzo dobrej formie i tanio skóry nie sprzedadzą. Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się zatem bardzo ciekawie.

Ja uważam, że niedzielne spotkanie finalnie zakończy się triumfem gospodarzy. Mój typ: wygrana Włochów

Kacper STS 2.20 wygrana Włochów Zagraj!

Włochy – Norwegia, ostatnie wyniki

Reprezentacja Włoch przechodzi sporą przebudowę. Italia jednak może pochwalić się dobrą formą, ponieważ wygrała wszystkie ze swoich ostatnich pięciu meczów (5:0 z Estonią, 5:4 z Izraelem, 3:1 z Estonią, 3:0 z Izraelem oraz 2:0 z Mołdawią).

Norwegia również imponuje formą. Goście niedzielnego pojedynku w pięciu ostatnich meczach odnieśli cztery zwycięstwa (1:0 z Finlandią, 11:1 z Mołdawią, 5:0 z Izraelem oraz 4:1 z Estonią), a także zanotowali jeden remis (1:1 z Nową Zelandią).

Włochy – Norwegia, historia

W rywalizacji między Włochami a Norwegią widoczna jest przewaga Italii. Zespół Azzurri wygrał większość dotychczasowych spotkań, choć relacje były wyrównane. Najbardziej pamiętnym starciem była potyczka na Mistrzostwach Świata w 1998 roku, gdy Christian Vieri zapewnił Włochom awans, a także wcześniejszy mecz w 1938 roku, kiedy Norwegowie, mimo walecznej postawy, przegrali po dogrywce. Rywalizacja nie jest więc bardzo długa, ale bywa intensywna zwłaszcza w kontekstach międzynarodowych. Ostatnie spotkanie między tymi drużynami odbyło się w czerwcu tego roku i zakończyło się triumfem Norwegów 3:0.

Włochy – Norwegia, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnej rywalizacji jest reprezentacja Włoch. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.20. W przypadku zwycięstwa Norwegii natomiast sięga nawet 3.30.

Włochy Norwegia 2.20 3.50 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 listopada 2025 13:11 .

Włochy – Norwegia, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Włochów

remisem

wygraną Norwegów wygraną Włochów 50%

remisem 0%

wygraną Norwegów 50% 4+ Votes

Włochy – Norwegia, przewidywane składy

Włochy Gennaro Gattuso Norwegia Stale Solbakken Włochy Gennaro Gattuso 3-5-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Donnarumma 22 Lorenzo 23 Mancini 21 Bastoni 7 Politano 18 Barella 8 Frattesi 5 Locatelli 3 Dimarco 15 Esposito 9 Retegui 9 Haaland 7 Sørloth 20 Nusa 6 Berg 8 Berge 22 Bobb 5 Wolfe 17 Heggem 3 Ajer 14 Ryerson 1 Nyland 1 Donnarumma 22 Lorenzo 23 Mancini 21 Bastoni 7 Politano 18 Barella 8 Frattesi 5 Locatelli 3 Dimarco 15 Esposito 9 Retegui 9 Haaland 7 Sørloth 20 Nusa 6 Berg 8 Berge 22 Bobb 5 Wolfe 17 Heggem 3 Ajer 14 Ryerson 1 Nyland 3-5-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład Norwegia Stale Solbakken Rezerwowi 6 Samuele Ricci 12 Marco Carnesecchi 13 Matteo Gabbia 14 Guglielmo Vicario 2 Raoul Bellanova 4 Alessandro Buongiorno 19 Andrea Cambiaso 10 Giacomo Raspadori 16 Bryan Cristante 17 Riccardo Orsolini 20 Mattia Zaccagni 11 Gianluca Scamacca 2 Morten Thorsby 4 Leo Østigard 10 Andreas Schjelderup 11 Jørgen Strand Larsen 12 Matias Dyngeland 13 Sander Tangvik 15 Fredrik Bjørkan 16 Marcus Pedersen 18 Kristian Thorstvedt 19 Kristian Arnstad 21 Sondre Langås 23 Thelo Aasgaard

Włochy – Norwegia, transmisja meczu

Spotkanie Włochy – Norwegia będzie można obejrzeć w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Polsat Sport 2 oraz TVP Sport. Rywalizację można śledzić również w usłudze Polsat Box Go, na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.