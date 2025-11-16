Włochy – Norwegia: typy, kursy, zapowiedź (16.11.2025)

13:16, 16. listopada 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Włochy - Norwegia: typy i kursy na mecz eliminacji do mistrzostw świata 2026. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w niedzielę (16 listopada) o godzinie 20:45.

Gianluca Mancini
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Gianluca Mancini

Włochy – Norwegia, typy bukmacherskie

W niedzielny wieczór dojdzie do niezwykle interesującego spotkania w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. A w nim reprezentacja Włoch przed własną publicznością zmierzy się z Norwegią. Italia ma małe szanse, aby zająć pierwsze miejsce w grupie. Potrzebne im niezwykle wysokie zwycięstwo, ale goście znajdują się w bardzo dobrej formie i tanio skóry nie sprzedadzą. Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się zatem bardzo ciekawie.

Ja uważam, że niedzielne spotkanie finalnie zakończy się triumfem gospodarzy. Mój typ: wygrana Włochów

Kacper Karpowicz
Kacper
STS
2.20
wygrana Włochów
*Kursy z 16.11.2025 13⁚04 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Włochy – Norwegia, ostatnie wyniki

Reprezentacja Włoch przechodzi sporą przebudowę. Italia jednak może pochwalić się dobrą formą, ponieważ wygrała wszystkie ze swoich ostatnich pięciu meczów (5:0 z Estonią, 5:4 z Izraelem, 3:1 z Estonią, 3:0 z Izraelem oraz 2:0 z Mołdawią).

Norwegia również imponuje formą. Goście niedzielnego pojedynku w pięciu ostatnich meczach odnieśli cztery zwycięstwa (1:0 z Finlandią, 11:1 z Mołdawią, 5:0 z Izraelem oraz 4:1 z Estonią), a także zanotowali jeden remis (1:1 z Nową Zelandią).

Włochy – Norwegia, historia

W rywalizacji między Włochami a Norwegią widoczna jest przewaga Italii. Zespół Azzurri wygrał większość dotychczasowych spotkań, choć relacje były wyrównane. Najbardziej pamiętnym starciem była potyczka na Mistrzostwach Świata w 1998 roku, gdy Christian Vieri zapewnił Włochom awans, a także wcześniejszy mecz w 1938 roku, kiedy Norwegowie, mimo walecznej postawy, przegrali po dogrywce. Rywalizacja nie jest więc bardzo długa, ale bywa intensywna zwłaszcza w kontekstach międzynarodowych. Ostatnie spotkanie między tymi drużynami odbyło się w czerwcu tego roku i zakończyło się triumfem Norwegów 3:0.

Włochy – Norwegia, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnej rywalizacji jest reprezentacja Włoch. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.20. W przypadku zwycięstwa Norwegii natomiast sięga nawet 3.30.

Włochy
Norwegia
2.20
3.50
3.30
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 listopada 2025 13:11.

Włochy – Norwegia, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Włochów
  • remisem
  • wygraną Norwegów
  • wygraną Włochów 50%
  • remisem 0%
  • wygraną Norwegów 50%

4+ Votes

Włochy – Norwegia, przewidywane składy

Włochy – Norwegia, transmisja meczu

Spotkanie Włochy – Norwegia będzie można obejrzeć w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Polsat Sport 2 oraz TVP Sport. Rywalizację można śledzić również w usłudze Polsat Box Go, na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

