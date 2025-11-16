Włochy – Norwegia: typy, kursy, zapowiedź (16.11.2025)

Włochy – Norwegia, typy bukmacherskie
W niedzielny wieczór dojdzie do niezwykle interesującego spotkania w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. A w nim reprezentacja Włoch przed własną publicznością zmierzy się z Norwegią. Italia ma małe szanse, aby zająć pierwsze miejsce w grupie. Potrzebne im niezwykle wysokie zwycięstwo, ale goście znajdują się w bardzo dobrej formie i tanio skóry nie sprzedadzą. Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się zatem bardzo ciekawie.
Ja uważam, że niedzielne spotkanie finalnie zakończy się triumfem gospodarzy. Mój typ: wygrana Włochów
Włochy – Norwegia, ostatnie wyniki
Reprezentacja Włoch przechodzi sporą przebudowę. Italia jednak może pochwalić się dobrą formą, ponieważ wygrała wszystkie ze swoich ostatnich pięciu meczów (5:0 z Estonią, 5:4 z Izraelem, 3:1 z Estonią, 3:0 z Izraelem oraz 2:0 z Mołdawią).
Norwegia również imponuje formą. Goście niedzielnego pojedynku w pięciu ostatnich meczach odnieśli cztery zwycięstwa (1:0 z Finlandią, 11:1 z Mołdawią, 5:0 z Izraelem oraz 4:1 z Estonią), a także zanotowali jeden remis (1:1 z Nową Zelandią).
Włochy – Norwegia, historia
W rywalizacji między Włochami a Norwegią widoczna jest przewaga Italii. Zespół Azzurri wygrał większość dotychczasowych spotkań, choć relacje były wyrównane. Najbardziej pamiętnym starciem była potyczka na Mistrzostwach Świata w 1998 roku, gdy Christian Vieri zapewnił Włochom awans, a także wcześniejszy mecz w 1938 roku, kiedy Norwegowie, mimo walecznej postawy, przegrali po dogrywce. Rywalizacja nie jest więc bardzo długa, ale bywa intensywna zwłaszcza w kontekstach międzynarodowych. Ostatnie spotkanie między tymi drużynami odbyło się w czerwcu tego roku i zakończyło się triumfem Norwegów 3:0.
Włochy – Norwegia, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem niedzielnej rywalizacji jest reprezentacja Włoch. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.20. W przypadku zwycięstwa Norwegii natomiast sięga nawet 3.30.
Włochy – Norwegia, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Włochów 50%
- remisem 0%
- wygraną Norwegów 50%
4+ Votes
Włochy – Norwegia, przewidywane składy
|6Samuele Ricci
|12Marco Carnesecchi
|13Matteo Gabbia
|14Guglielmo Vicario
|2Raoul Bellanova
|4Alessandro Buongiorno
|19Andrea Cambiaso
|10Giacomo Raspadori
|16Bryan Cristante
|17Riccardo Orsolini
|20Mattia Zaccagni
|11Gianluca Scamacca
|2Morten Thorsby
|4Leo Østigard
|10Andreas Schjelderup
|11Jørgen Strand Larsen
|12Matias Dyngeland
|13Sander Tangvik
|15Fredrik Bjørkan
|16Marcus Pedersen
|18Kristian Thorstvedt
|19Kristian Arnstad
|21Sondre Langås
|23Thelo Aasgaard
Włochy – Norwegia, transmisja meczu
Spotkanie Włochy – Norwegia będzie można obejrzeć w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Polsat Sport 2 oraz TVP Sport. Rywalizację można śledzić również w usłudze Polsat Box Go, na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.