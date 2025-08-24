Wisła Płock – Zagłębie Lubin: typy, kursy, zapowiedź (25.08.2025)

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Wisła Płock – Zagłębie Lubin: przewidywania

Na zakończenie 6. kolejki PKO Ekstraklasy czeka nas starcie w Płocku, gdzie miejscowa Wisła podejmie zespół Zagłębia Lubin. Wszystko wskazuje na to, że zdecydowanym faworytem tej potyczki są gospodarze, którzy na starcie tego sezonu imponują grą oraz wynikami. Właściwie należy powiedzieć, że Nafciarze są w kapitalnej formie i trudno będzie ich zatrzymać zespołowi z Dolnego Śląska.

Niemniej wiadomo, że Zagłębie przyjedzie do Płocka z jasnym celem i przede wszystkim pobudzone wynikiem aż 6:2 z ostatniej kolejki. Można spodziewać się więc sporej liczby strzałów, a co za tym idzie goli oraz emocji.

Wisła Płock – Zagłębie Lubin: ostatnie wyniki

W tym sezonie w zdecydowanie lepszej formie jest zespół Wisły Płock. Do tej pory beniaminek PKO Ekstraklasy zdobył 13 punktów i jest liderem tabeli. To wynik bardzo dobry, szczególnie, gdy spojrzy się na rywali. W ostatniej kolejce podopieczni Mariusza Misiury pokonali Legię Warszawa przed własną publicznością. Wcześniej remisem 1:1 zakończyła się potyczka z Widzewem Łódź. Pozostałe mecze to zwycięstwa z Piastem Gliwice, Rakowem Częstochowa pod Jasną Górą oraz Koroną Kielce.

Jeśli chodzi z kolei o Zagłębie Lubin, to podopieczni Leszka Ojrzyńskiego po lekkim falstarcie, w ostatnich meczach nieco lepiej zaczęli się prezentować. Przede wszystkim wrażenie musi robić wynik 6:2 w potyczce z Lechią Gdańsk. Poza tym ostatnie mecze to także dwa remisy – z Koroną Kielce oraz GKS-em Katowice. Jedyna dotychczasowa porażka przytrafiła się w meczu z Widzewem Łódź.

Wisła Płock – Zagłębie Lubin: historia

Oba te zespoły nie miały oczywiście okazji zmierzyć się ze sobą w poprzednim sezonie, bowiem rywalizowały na dwóch innych szczeblach rozgrywkowych. W latach wcześniejszych jednak wielokrotnie dochodziło do takich pojedynków. W ostatnim meczu o punkty lepsza okazał się Wisła Płock, która przed własną publicznością zwyciężyła 2:0. W tym samym sezonie, a więc w kampanii 2022/23 w meczu z Lubinie, to jednak Zagłębie wygrało – 2:1. Co ciekawe, przed startem tego sezonu obie te drużyny spotkały się w meczu sparingowym i wówczas to płocczanie wygrali 2:0.

Wisła Płock – Zagłębie Lubin: kto wygra?

Wisła Płock – Zagłębie Lubin: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Wisły Płock. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi mniej więcej 2.15. Jeśli chcemy jednak zagrać na remis w tej rywalizacji, to możemy to zrobić za około 3.55. Trzy punkty gości z Lubina wyceniane są z kolei na nieco więcej, bo nawet 3.60.

Wisła Płock Zagłębie Lubin 2.15 3.55 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 sierpnia 2025 14:18 .

Wisła Płock – Zagłębie Lubin: transmisja

Ten mecz będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5. Poza tym mecz ten, podobnie jak inne w PKO Ekstraklasie, można śledzić także w usłudze Canal+ Online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

