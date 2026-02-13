Wisła Płock – Widzew Łódź: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Czy drużyna Igora Jovicevicia wreszcie zacznie grać na miarę swoich możliwości? Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego ciekawego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Orlen Stadionie już w najbliższą sobotę, czyli 14 lutego, o godzinie 20:15.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Sekulski

Wisła Płock – Widzew Łódź, typy i przewidywania

W 21. kolejce PKO BP Ekstraklasy dojdzie do ciekawego meczu, w którym Wisła Płock podejmie Widzew Łódź. Przed tą serią gier Nafciarze z dorobkiem 33 punktów zajmują 2. miejsce w tabeli, marząc o utrzymaniu się w czołówce. Z kolei Widzewiacy mają tylko 20 oczek i plasują się na odległej 17. pozycji, koncentrując się na walce o pozostanie w elicie. Obie drużyny przystępują więc do spotkania z zupełnie odmiennymi celami. Początek rywalizacji na Orlen Stadionie już w najbliższą sobotę, czyli 14 lutego, o godzinie 20:15.

W tym meczu stawiam na zwycięstwo Widzewa Łódź. Zespół Igora Jovicevicia powinien wreszcie zacząć grać na wyższym poziomie, zwłaszcza że bieżącej zimy zainwestowano kilkanaście milionów euro we wzmocnienie tej drużyny. Mój typ: wygrana Widzewa Łódź.

Wisła Płock – Widzew Łódź, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa obu zespołów przed jutrzejszym pojedynkiem nie jest skomplikowana. W Wiśle Płock zabraknie jedynie Jorge Jimeneza, natomiast w Widzewie Łódź nie zobaczymy tylko Szymona Czyża. Zatem obydwaj szkoleniowcy mają do dyspozycji niemal pełne składy.

Wisła Płock – Widzew Łódź, ostatnie wyniki

W ostatnich kolejkach nieco lepiej prezentowała się Wisła Płock. Drużyna Nafciarzy przegrała 0:1 z Piastem Gliwice, ale za to pokonała Raków Częstochowa 2:1. Widzew Łódź zanotował natomiast dwie bolesne porażki – 0:1 z GKS-em Katowice oraz 1:3 z Jagiellonią Białystok. To sprawia, że z większym entuzjazmem do meczu przystępują gospodarze.

Wisła Płock – Widzew Łódź, historia

Ostatnie bezpośrednie starcia Wisły Płock z Widzewem Łódź układały się bardziej po myśli ekipy Czerwono-Biało-Czerwonych. W pięciu poprzednich meczach drużyna Widzewiaków odniosła bowiem dwa zwycięstwa, a ponadto trzykrotnie byliśmy świadkami remisu. Zespół Nafciarzy w opisywanym okresie ani razu nie zdołał więc sięgnąć po komplet punktów.

Wisła Płock – Widzew Łódź, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem sobotniego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Wisły Płock wynosi mniej więcej 2.65, typ na zwycięstwo Widzewa Łódź to około 2.70, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.10. Załóż konto u bukmachera STS, podając w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać między innymi zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Wisła Płock Widzew Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 lutego 2026 13:53

Wisła Płock – Widzew Łódź, przewidywane składy

Wisła Płock: Leszczyński – Haglind-Sangre, Kamiński, Mijusković – Rogelj, Kun, Pacheco, Nowak, Lecoeuche – Jurić, Sekulski

Widzew Łódź: Drągowski – Isaac, Wiśniewski, Visus, Christopher Cheng – Baena, Lerager, Shehu, Bukari – Zeqiri, Bergier

Wisła Płock – Widzew Łódź, transmisja meczu

Interesująco zapowiadający się pojedynek pomiędzy Wisłą Płock a Widzewem Łódź będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K, a także w serwisie CANAL+ online. Jutrzejsze zawody skomentują Bartosz Gleń i Marcin Żewłakow. Początek rywalizacji na Orlen Stadionie już w najbliższą sobotę, 14 lutego o godzinie 20:15.

