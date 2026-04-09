Wisła Płock – Lechia Gdańsk: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Przed nami starcie ekipy Nafciarzy z drużyną Biało-Zielonych. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Orlen Stadionie już w najbliższy piątek, 10 kwietnia o godzinie 18:00.

Wisła Płock – Lechia Gdańsk, typy i przewidywania

W ten weekend będziemy świadkami spotkania 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Wisła Płock zmierzy się z Lechią Gdańsk. Ekipa Nafciarzy ma na swoim koncie 39 punktów i zajmuje 5. miejsce w tabeli, natomiast drużyna Budowlanych zgromadziła 37 oczek, plasując się na 9. pozycji w stawce. Różnice między zespołami są niewielkie, dlatego ten pojedynek może mieć duże znaczenie dla układu klasyfikacji. Początek rywalizacji na Orlen Stadionie już w najbliższy piątek, 10 kwietnia o godzinie 18:00.

W tym starciu stawiam na remis. Uważam, że to bardzo prawdopodobny rezultat. Mój typ: remis.

Wisła Płock – Lechia Gdańsk, sytuacja kadrowa

W Wiśle Płock nie zagrają kontuzjowani Marin Karamarko oraz Iban Salvador, co ogranicza pole manewru dla Mariusza Misiury. Z kolei w Lechii Gdańsk zabraknie pauzującego za kartki Bujara Pllany, którego absencja osłabia defensywę zespołu Johna Carvera przed tym spotkaniem.

Wisła Płock – Lechia Gdańsk, ostatnie wyniki

Wisła Płock w dwóch poprzednich kolejkach PKO BP Ekstraklasy grała w kratkę – przegrała 0:1 z GKS-em Tychy, ale za to wygrała 2:1 z Jagiellonią Białystok. Forma ekipy Nafciarzy jest więc nierówna, choć potrafią oni zdobywać ważne punkty.

Z kolei Lechia Gdańsk zanotowała w tym czasie dwa bardzo przekonujące zwycięstwa – 4:2 nad Koroną Kielce oraz 2:1 nad Pogonią Szczecin – potwierdzając tym samym znakomitą dyspozycję w ostatnich pojedynkach.

Wisła Płock – Lechia Gdańsk, historia

Bezpośrednia rywalizacja Wisły Płock z Lechią Gdańsk w ostatnim czasie układa się na korzyść zespołu z Trójmiasta. W pięciu poprzednich spotkaniach ekipa Budowlanych odniosła bowiem dwa zwycięstwa, a trzy mecze zakończyły się remisem. To oznacza, że drużyna Nafciarzy nie zanotowała żadnej wygranej. Zatem klub z województwa mazowieckiego ma problem ze znalezieniem sposobu na tego rywala.

Wisła Płock – Lechia Gdańsk, kursy bukmacherskie

Wisła Płock – Lechia Gdańsk, kursy bukmacherskie

Według oszacowań bukmacherów faworytem tego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska. Kurs na wygraną Wisły Płock wynosi około 2.90, typ na zwycięstwo Lechii Gdańsk to mniej więcej 2.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.40.

Wisła Płock Lechia Gdańsk 2.90 3.40 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 kwietnia 2026 22:28

Wisła Płock – Lechia Gdańsk, przewidywane składy

Wisła: Leszczyński – Haglind-Sangre, Kamiński, Mijusković – Rogelj, Kun, Savvidis, Nowak, Lecoeuche – Jurić, Hamulić

Lechia: Paulsen – Wójtowicz, Dyachuk, Rodin, Vojtko – Kapić, Zhelizko – Mena, Sezonienko, Ćirković – Tomas Bobcek

Wisła Płock – Lechia Gdańsk, transmisja meczu

Spotkanie między Wisłą Płock a Lechią Gdańsk oczywiście będzie dostępne w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Mecz w ramach 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie CANAL+ online. Początek rywalizacji na Orlen Stadionie już w najbliższy piątek, 10 kwietnia o godzinie 18:00.

