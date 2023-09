Wisła - Lechia: typy i kursy na mecz Pucharu Polski. W czwartek w Krakowie rozegrany zostanie jeden z hitów pierwszej rundy Pucharu Polski. Na boisku pojawią się dwie pierwszoligowe drużyny, których celem jest jak najszybszy powrót do Ekstraklasy.

PressFocus Na zdjęciu: Alan Uryga

Wisła Kraków Lechia Gdańsk Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 września 2023 18:46 .

Wisła – Lechia, typy i przewidywania

Obie drużyny w ostatni weekend zaprezentowały wysoką skuteczność i dobrą formę zaprezentowaną w ligowych meczach będą chciały także przełożyć na czwartkowe spotkanie w Pucharze Polski. Pojedynek w Krakowie zapowiada się niezwykle ciekawie i naszym zdaniem nie zabraknie w nim goli. Na papierze faworytem wydają się być gospodarze, ale lechiści przyjeżdżają do Małopolski z jednym celem, jakim jest wywalczenie awansu. My w tym meczu nie pokusimy się o wskazanie rozstrzygnięcia, ale stawiamy na to, że gole zobaczymy z obu stron. Nasz typ: BTTS

Wisła – Lechia, ostatnie wyniki

Kibice obu drużyn z pewnością inaczej wyobrażali sobie początek sezonu w ich wykonaniu. Tymczasem po dziewięciu rozegranych kolejkach Wisła zajmuje dopiero 10. miejsce w tabeli Fortuna 1 Ligi, natomiast Lechia z tylko jednym punktem więcej plasuje się dwie lokaty wyżej.

Obie drużyny do czwartkowego spotkania przystąpią podbudowane efektownymi wygranymi w ostatni weekend. Wisła pewnie 4:1 pokonała na wyjeździe Motor Lublin, natomiast Lechia przed własną publicznością rozbiła 5:1 GKS Katowice. Trudno jednak wyciągać z tych występów daleko idące wnioski, biorąc również pod uwagę wyniki obu zespołów w poprzednich tygodniach.

Wisła – Lechia, historia

W ostatnim czasie zdecydowanie lepiej w bezpośrednich pojedynkach prezentowała się Lechia, która w starciach z Wisłą jest niepokonana od ośmiu meczów, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. W tym czasie odniosła pięć zwycięstw, w tym jedno po rzutach karnych w krajowym pucharze.

Ostatnie pojedynki tych zespołów miały miejsce w Ekstraklasie w sezonie 2021/22 i zakończyły się remisami – 2:2 w Krakowie, 1:1 w Gdańsku.

Wisła – Lechia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wskazują Wisłę jako faworyta do zwycięstwa w czwartkowym spotkaniu. Rozważając typ na wygraną gospodarzy możemy liczyć na kursy wynoszące maksymalnie 2.00. Przy okazji tego spotkania można skorzystać z oferowanego przez Fortunę pakietu powitalnego, obejmującego między innymi zakłady bez ryzyka do 600 zł. Z oferty można skorzystać podając podczas rejestracji Fortuna kod promocyjny GOAL.

Wisła Kraków Remis Lechia Gdańsk 1.90 3.65 4.05 2.00 3.50 3.70 2.00 3.65 4.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 września 2023 18:46 .

Wisła – Lechia, kto awansuje?

Wisła – Lechia, przewidywane składy

Sytuacja kadrowa Wisły nie zmieniła się względem ostatniego ligowego spotkania. Na murawie nie zobaczymy Patryka Gogóła, Eneko Satrusteguiego i Michała Żyro.

Wisła: Broda – Jaroch, Uryga, Łasicki, Krzyżanowski – Basena, Duda, Sapała, Goku, Alfaro – Sobczak

Lechia: Sarnawskyj – Bugaj, Chindris, Olsson, Conrado – Piła, Biegański, Żelizko, Fernandez, Chłań – Bobcek

Wisła – Lechia, transmisja meczu

Spotkanie Wisła – Lechia rozegrane zostanie w czwartek (28 września) o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja z tego meczu będzie dostępna na kanale Polsat Sport.

