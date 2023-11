Wisła Kraków - Polonia Warszawa, typy na mecz 1/16 finału Pucharu Polski. Trener Białej Gwiazdy stawia sprawę jasno, że celem jest awans do kolejnej rundy. Przed własną publicznością będzie ona wyraźnym faworytem wtorkowego spotkania. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Wisła Kraków Polonia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 listopada 2023 08:33 .

Wisła – Polonia, typy i przewidywania

W obozie Wisły Kraków znów zrobiło się gorąco. Drużyna nie gra na miarę oczekiwań, a jej wyniki są zwyczajnie rozczarowujące. Przed wtorkowym meczem trener Radosław Sobolewski zapowiedział, że bezwzględnym celem jest awans do kolejnej rundy Pucharu Polski. Nie ma więc mowy o odpuszczaniu czy lekceważeniu przeciwnika, który ma za sobą niezłe występy. Polonia Warszawa nie jest w tej rywalizacji bez szans, choć za dużego faworyta uznaje się właśnie Białą Gwiazdę. Mając na uwadze, że w ostatnich meczach z udziałem stołecznej ekipy działo się niewiele, a Wisła ma problemy z pokonaniem rywala, który jest dobrze zorganizowany w defensywie, warto pochylić się nad ofertą bukmacherską na bramki. Mój typ – poniżej 2,5 gola.

Fortuna 2.11 Poniżej 2,5 gola Więcej kursów

Wisła – Polonia, ostatnie wyniki

Po serii lepszych wyników Wisła Kraków znów rozczarowuje. W minionej kolejce bezbramkowo zremisowała u siebie z Zagłębiem Sosnowiec, a wcześniej przegrała w delegacji z Podbeskidziem 1-2. Do 1/16 finału Pucharu Polski awansowała po wyeliminowaniu Lechii Gdańsk, z którą uporała się w dogrywce spotkania przy Reymonta.

Polonia przeplata lepsze rezultaty z gorszymi. Kilka dni temu podzieliła się punktami z Termalicą (1-1), wcześniej ulegając Lechii Gdańsk (0-1) i ogrywając GKS Katowice (2-0). Na drodze do tej fazy Pucharu Polski rozprawiła się z drugoligową Skrą Częstochowa.

Wisła – Polonia, historia

W obecnym sezonie te drużyny miały okazję zmierzyć się już po raz pierwszy od 2013 roku. Wisła Kraków udała się do stolicy w ramach 2. kolejki I Ligi. Na wyjeździe wygrała 3-2, choć Polonia była bardzo blisko wyrównania. Dla Białej Gwiazdy strzelali Angel Rodado, Miki Villar i Szymon Sobczak, zaś dla Polonii Mateusz Michalski i Michał Grudniewski.

Wisła – Polonia, kursy bukmacherskie

Za wyraźnego faworyta tego spotkania uznawana jest Wisła Kraków. Kurs na jej zwycięstwo wynosi około 1.63. W przypadku ewentualnej wygranej Polonii Warszawa waha się między 4.50 a nawet 5.35. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Fortuna. Wpisując podczas rejestracji kod GOAL można otrzymać bonus powitalny w formie zakładu bez ryzyka do 600 zł oraz freebetów na start 30 zł.

Wisła – Polonia, przewidywane składy

We wtorek Radosław Sobolewski nie będzie mógł skorzystać z dwóch swoich zawodników – na problemy zdrowotne narzeka David Junca, a Michał Żyro wciąż pozostaje w rehabilitacji. Mając na uwadze, że dla Wisły Kraków priorytetem jest awans do Ekstraklasy, w meczu Pucharu Polski może dojść do pewnych rotacji w wyjściowym składzie.

Wisła: Broda, Jaroch, Łasicki, Colley, Satrustegui, Duda, Sapała, Olejarka, Baena, Goku, Sobczak

Polonia: Kuchta, Kowalski-Haberek, Grudniewski, Kołodziejski, Zawistowski, Marciniec, Okhronchuk, Biedrzycki, Kłuska, Michalski, Tomczyk

Wisła – Polonia, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Wisły 25% Remis 75% Wygrana Polonii 0% 12 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Wisły

Remis

Wygrana Polonii

Wisła – Polonia, transmisja meczu

Wtorkowe spotkanie 1/16 finału Pucharu Polski pomiędzy Wisłą Kraków a Polonią Warszawa rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja z tego starcia będzie dostępna w polskiej telewizji na antenie Polsat Sport.

