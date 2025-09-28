Wisła Kraków – Polonia Bytom: typy, kursy, zapowiedź (29.09.2025)

Wisła Kraków w poniedziałkowym starciu 11. kolejki Betclic 1. Ligi zagra z Polonią Bytom. Spotkanie zacznie się o godzinie 19:00. Sprawdź typy i kursy na spotkanie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła Kraków – Polonia Bytom: przewidywania

Wisła Kraków i Polonia Bytom to drużyny, które w tej kampanii uchodzą za jedne z najefektowniejszych na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Przed poniedziałkowym starciem obie ekipy dzieli w tabeli różnica trzech punktów. Liderem rozgrywek jest Biała Gwiazda, natomiast na czwartej pozycji zadomowili się Niebiesko-czerwoni.

Wisła podejdzie do potyczki, będąc od dwóch spotkań bez porażki. Polonia natomiast kroczy od wygranej do wygranej od 30 sierpnia. Poniedziałkowy wieczór zapowiada się więc jako walka o fotel lidera Betclic 1. Ligi.

Krakowska drużyna przystąpi do rywalizacji jako zespół niepokonany na stadionie im. Henryka Reymana. Wisła u siebie rozegrała jak dotąd cztery mecze, notując w nich trzy zwycięstwa i jeden remis. Z kolei bytomianie w tej kampanii jako goście dwukrotnie schodzili z boiska pokonani.

W rywalizacjach z udziałem Wisły i Polonii zwykle pada wiele goli. W związku z tym można rozważyć scenariusz, w którym obie drużyny zdobędą bramki. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Betclic 1.70 Obie drużyny strzelą – TAK Przejdź na stronę Betclic

Wisła Kraków – Polonia Bytom: ostatnie wyniki

Ekipa prowadzona przez Mariusza Jopa przystąpi do rywalizacji po pokonaniu Górnika Łęczna (2:1) w lidze. Biała Gwiazda ma też za sobą występ w STS Pucharze Polski, gdy pokonała Odrę Opole (2:2). Ogólnie wiślacy mogą pochwalić się bilansem trzech spotkań bez porażki.

Ślązacy natomiast są po wygranej w środku tygodnia z Wartą Poznań (1:0). Niebiesko-czerwoni zatem bez większego problemu wywalczyli awans do kolejnej fazy rozgrywek. Polonia ma też za sobą zwycięstwa z Miedzią Legnica (4:0) i GKS-em Tychy (2:1).

Wisła Kraków – Polonia Bytom: historia

O ligowe punkty obie ekipy zagrają ze sobą po raz pierwszy od 2011 roku. Wówczas miał miejsce remis (2:2). Ogólnie w ośmiu ostatnich starciach między drużynami pięć razy górą była Wisła i trzykrotnie miał miejsce remis.

Wisła Kraków – Polonia Bytom: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Wisły

wygraną Polonii

remisem wygraną Wisły

wygraną Polonii

remisem 0 Votes

Wisła Kraków – Polonia Bytom: przewidywane składy

Gospodarze przystąpią do rywalizacji poważnie osłabieni. Wyłączeni z gry będą: Piotr Starzyński, Alan Uryga, Bartosz Talar, Rafał Mikulec, Bartosz Jaroch oraz Kacper Skrobański i Marko Bozić. Ekipa z Bytomia najpewniej będzie w poniedziałkowym starciu w optymalnym zestawieniu.

Wisła: Letkiewicz – Krzyżanowski, Biedrzycki, Grujcic, Lelieveld, Carbo, Duda, Duarte, Ertlthaler, Kuziemka, Rodado

Polonia: Holewiński – Szymański, Azatskyi, Matic, Apolinarski, Łabojko, Bakala, Michalski, Andrzejczak, Arak, Kwiatkowski.

Wisła Kraków – Polonia Bytom: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy twierdzą, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Wisły został oszacowany na 1.48. Remis wyceniono na 4.55. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Polonii kształtuje się na poziomie 5.75 i to najmniej prawdopodobny wariant według ekspertów bukmacherskich.

Wisła Kraków Polonia Bytom Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 września 2025 22:14 .

Wisła Kraków – Polonia Bytom: transmisja

Poniedziałkowe starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu Wisła Kraków – Polonia Bytom będzie emitowana na antenie TVP Sport od godziny 19:00. Rywalizację skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski. Spotkanie będzie też dostępne w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport oraz poprzez usługę Betclic TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.