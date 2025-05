Wisła Kraków – Miedź Legnica: typy, kursy, zapowiedź (29.05.2025)

Wisła Kraków - Miedź Legnica: typy i kursy na mecz Betclic 1. Ligi. W czwartek Biała Gwiazda powalczy w półfinale baraży o awans do Ekstraklasy. Podopieczni Mariusza Jopa będą faworytem rywalizacji. Sprawdź typy na mecz Wisła - Miedź.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła – Miedź: typy bukmacherskie

W czwartek jedna z drużyn przybliży się do awansu do PKO BP Ekstraklasy. Faworytem będzie Wisła Kraków, co wydaje się naturalne, biorąc pod uwagę formę obu drużyn. Miedź Legnica przegrała trzy ostatnie mecze, zaś Biała Gwiazda odniosła trzy zwycięstwa. Z tego względu proponuje typ, że podopieczni Mariusza Jopa wygrają nadchodzące starcie, a ponadto w meczu padną minimum dwie bramki. Mój typ: Wisła wygra i powyżej 1.5 goli.

Betclic 1.77 Wisła Kraków i powyżej 1.5 goli w meczu Zagraj!

Wisła – Miedź: ostatnie wyniki

Porównując formę obu drużyn, zdecydowanie lepiej w ostatnich tygodniach prezentowała się Wisła Kraków. Podopieczni Mariusza Jopa wygrali trzy z pięciu ostatnich spotkań. Co więcej, we wszystkich trzech poprzednich starciach nie stracili ani jednej bramki. Biała Gwiazda wygrała ze Stalą Rzeszów (3:0), Stalą Stalowa Wola (5:0) i GKS-em Tychy (2:0). Cenne punkty zdobywali także w rywalizacji z Bruk-Betem, remisując (2:2). Porażka przydarzyła im się w meczu z Wisłą Płock (1:3).

Miedź Legnica notuje za to serię trzech porażek z rzędu. W ostatnich meczach przegrywali z Wisłą Płock (1:2), Bruk-Betem (1:4) i Pogonią Siedlce (0:3). Jedyne zwycięstwo w ostatnim czasie to początek maja, gdy pokonali u siebie Odrę Opole (2:1). Punkty zabrali do domu także podczas wyjazdowego meczu z Chrobrym Głogów (1:1).

Wisła – Miedź: historia

Bilans ostatnich pięciu meczów bezpośrednich wypada korzystniej dla Miedzi Legnica. Miedzianka wygrała dwukrotnie, dwa razy spotkanie zakończyło się remisem, a tylko raz zwyciężyła Wisła Kraków. W tym sezonie pierwsze spotkanie skończyło się podziałem punktów (1:1). Z kolei drugie starcie zakończyło się wygraną zespołu z Legnicy (2:1). Biała Gwiazda ostatni raz wygrała w marcu ubiegłego roku (2:0).

Wisła – Miedź: kursy bukmacherskie

Według bukmachera Betclic większe szanse na awans do finału baraży ma Wisła Kraków. Kurs na wygraną Białej Gwiazdy wynosi 1.52, zaś zwycięstwo Miedzi Legnica można dodać do kuponu ze współczynnikiem 5.40. Z kolei zdarzenie, że spotkanie zakończy się remisem, oszacowano z kursem 4.10.

Wisła Kraków Miedź Legnica 1.61 3.95 5.00 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 29 maja 2025 10:37 .

Wisła – Miedź: przewidywane składy

Wisła: Broda – Jaroch, Łasicki, Colley, Mikulec – Carbo, Poletanović, Baena, Duda, Duarte – Rodado

Miedź: Wrąbel – Hartherz, Kwiecień, Kovacević, Kostka – Bochnak, Hajda, Drygas, Michalik – Engvall, Walczak

Wisła – Miedź: kto wygra?

Kto wygra mecz? Wisła Kraków

Remis

Miedź Legnica Wisła Kraków 50%

Remis 33%

Miedź Legnica 17% 6+ Votes

Wisła – Miedź: transmisja meczu

Mecz Wisła – Miedź odbędzie się w czwartek (29 maja) o godzinie 21:00 na stadionie w Krakowie. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport, a także w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Ponadto starcie będzie można śledzić u bukmachera w usłudze Betclic TV. Wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOALPL, a także postawić kupon i posiadać dowolne środki na grę.

