Wisła Kraków – GKS Tychy: typy i kursy na mecz Betclic 1. Ligi. Ekipa Mariusza Jopa pewnym krokiem zmierza w kierunku PKO BP Ekstraklasy. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego interesującego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Synerise Arenie już w najbliższy piątek, 6 lutego o godzinie 20:30.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła Kraków – GKS Tychy, typy i przewidywania

Rozgrywki Betclic 1. Ligi wracają po zimowej przerwie, a w 20. kolejce czeka nas ciekawie zapowiadające się starcie w stolicy Małopolski. Wisła Kraków, lider tabeli z dorobkiem 43 punktów, podejmie walczący o utrzymanie GKS Tychy. Biała Gwiazda będzie chciała potwierdzić swoje aspiracje i udanie rozpocząć wiosenną część sezonu. Z kolei Trójkolorowi, zajmujący 16. miejsce z 13 oczkami, przyjadą pod Wawel z nadzieją na przełamanie. Początek rywalizacji na Synerise Arenie już w najbliższy piątek, 6 lutego o godzinie 20:30.

Stawiam na to, że oba zespoły trafią do siatki. Zarówno Wisła, jak i GKS mają potencjał ofensywny, by znaleźć drogę do bramki rywala. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Wisła Kraków – GKS Tychy, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa przed meczem nie jest idealna po obu stronach. W Wiśle Kraków najprawdopodobniej zabraknie bowiem Rafała Mikulca, Bartosza Talara, Marko Bozicia, Bartosza Jarocha oraz Kacpra Skrobańskiego. Jeśli chodzi o GKS Tychy, to z kolei niemal na pewno nie zobaczymy Nico Baiera i Noela Niemanna.

Wisła Kraków – GKS Tychy, ostatnie wyniki

Obie drużyny przygotowywały się do rundy wiosennej poprzez rozgrywanie meczów towarzyskich. Wisła Kraków w dwóch ostatnich sparingach rozbiła Stal Mielec 5:0, ale za to przegrała 1:4 z Mladą Boleslav. GKS Tychy z kolei zanotował dwa zwycięstwa – 2:0 nad Povazską Bystricą oraz 3:1 nad Zagłębiem Sosnowiec.

Wisła Kraków – GKS Tychy, historia

Historia bezpośrednich starć Wisły Kraków z GKS-em Tychy pokazuje, jak wyrównana jest ta rywalizacja. W pięciu poprzednich meczach Biała Gwiazda wygrała dwa razy, dwa zwycięstwa odnieśli także Trójkolorowi, a jedno spotkanie zakończyło się remisem. Bilans zapowiada kolejne zacięte i nieprzewidywalne starcie.

Wisła Kraków – GKS Tychy, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem piątkowego spotkania są gospodarze, którzy przynajmniej na papierze dysponują lepszym składem niż goście. Kurs na wygraną Wisły Kraków wynosi mniej więcej 1.40, typ na zwycięstwo GKS-u Tychy to około 7.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.90. Jeśli nie masz jeszcze konta u bukmachera STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać specjalny zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Wisła Kraków GKS Tychy Odds are subject to change. Last updated 5 lutego 2026 15:58

Wisła Kraków – GKS Tychy, przewidywane składy

Wisła Kraków: Letkiewicz – Giger, Biedrzycki, Colley, Krzyżanowski – Igbekeme, Carbo – Kuziemka, Ertlthaler, Duarte – Rodado

GKS Tychy: Mądrzyk – Luis da Silva, Łasicki, Tecław – Kubik, Listkowski, Bieroński, Julian Keiblinger – Barański, Rumin, Łysiak

Wisła Kraków – GKS Tychy, kto wygra?

Wisła Kraków – GKS Tychy, transmisja meczu

Pojedynek między Wisłą Kraków a GKS-em Tychy będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach 20. serii gier Betclic 1. Ligi możesz bowiem obejrzeć na kanale TVP Sport oraz w serwisie tvpsport.pl. Początek rywalizacji na Synerise Arenie już w najbliższy piątek, 6 lutego o godzinie 20:30.

