Wisła Płock – Arka Gdynia: typy, kursy, zapowiedź (09.03.2026)

Wisła Płock podejmie Arkę Gdynia w ostatnim meczu 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zostanie rozegrane na Stadionie im. Kazimierza Górskiego w poniedziałek (9 marca) o godz. 19:00. Nafciarze notują serię czterech porażek z rzędu.

PressFocus Na zdjęciu: Dani Pacheco

Wisła Płock Arka Gdynia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 marca 2026 06:46

Wisła – Arka: typy bukmacherskie

Wisła Płock podejmie Arkę Gdynia w ostatnim spotkaniu 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Nafciarze znaleźli się w poważnym kryzysie w rundzie wiosennej. Obecnie notują serię czterech porażek z rzędu i spadli na siódme miejsce w tabeli. Do niedawna drużyna Mariusza Misiury była chwalona za szczelną defensywę, jednak w trzech ostatnich meczach straciła aż sześć bramek. Mimo to Płocczanie wciąż solidnie punktują na własnym stadionie i liczą, że uda się przełamać złą passę w starciu z Żółto-Niebieskimi.

Tymczasem ekipa Dawida Szwargi plasuje się na 16. miejscu w tabeli. Wiosną Gdynianie odnieśli zaledwie jedno zwycięstwo i są uwikłani w walkę o utrzymanie. Do Płocka Arka przyjedzie bez Aureliena Nguiamby, który pauzuje za kartki. Wisła chce wrócić na właściwe tory i moim zdanie warto postawić na wygraną gospodarzy. Mój typ: zwycięstwo Wisły Płock.

Wisła – Arka: ostatnie wyniki

W zeszły weekend Nafciarze ulegli Zagłębiu Lubin (0:2). W lutym natomiast przegrali z Legią Warszawa (1:2), Widzewem Łódź (0:2) oraz Piastem Gliwice (0:1). Jedyny powód do radości w ostatnich tygodniach przyniósł mecz z Rakowem Częstochowa, w którym dzięki bramkom Wiktora Nowaka i Deniego Juricia Płocczanie zwyciężyli (2:1).

Piłkarze Arki musieli natomiast nadrabiać ligowe zaległości w miniony czwartek. Zespół Dawida Szwargi ponownie udał się do Radomia i wyraźnie przegrał z Radomiakiem (1:3). Wcześniej Żółto-Niebiescy zremisowali z Lechią Gdańsk (2:2), pokonali GKS Katowice (1:0), ulegli Pogoni Szczecin (0:1), a także podzielili się punktami z Legią Warszawa (2:2).

Wisła – Arka: historia

W pięciu ostatnich bezpośrednich spotkaniach aż cztery razy górą byli piłkarze Arki Gdynia. Wisła Płock zdołała wygrać tylko raz – w maju 2025 roku, jeszcze na poziomie 1. Ligi. W pierwszej części obecnego sezonu Żółto-Niebiescy wygrali skromnie (1:0) po golu Espiau Hernandeza.

Wisła – Arka: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie pokazują, że faworytem poniedziałkowego meczu w Płocku są gracze Wisły. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo Nafciarzy, to kursy wynosi około 2.00. Natomiast wygrana Arki Gdynia jest wyceniana na poziomie 4.10, a remis w okolicach 3.35.

Wisła Płock Remis Arka Gdynia 2.00 3.20 3.80 2.00 3.35 4.10 2.00 3.35 4.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 marca 2026 06:46

Wisła – Arka: przewidywane składy

Wisła Płock: Leszczyński – Haglind-Sangre, Kamiński, Mijusković – Rogelj, Kun, Pacheco, Nowak, Djalo – Jurić, Sekulski

Arka Gdynia: Węglarz – Szota, Marcjanik, Gojny – Navarro, Jakubczyk, Perea, Kubiak – Rusyn, Espiau, Kerk

Wisła – Arka: sonda

Wisła – Arka: transmisja meczu

Mecz Wisła Płock – Arka Gdynia w meczu kończącym 24. kolejkę PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w poniedziałek (9 marca) o godzinie 19:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

