Wieczysta – Ruch Chorzów: typy, kursy, zapowiedź (28.09.2025)

Ruch Chorzów w drugim niedzielnym starciu 11. kolejki Betclic 1. Ligi zagra w Sosnowcu z Wieczystą. Spotkanie zacznie się o godzinie 14:30.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Nikodem Leśniak-Paduch

Wieczysta – Ruch Chorzów: przewidywania

Ruch Chorzów i Wieczysta to dwie ekipy, które w tym sezonie na zapleczu PKO BP Ekstraklasy rywalizują o awans. Obie drużyny po rozegraniu dziesięciu spotkań zadomowiły się w czołówce tabeli. Aktualnie zespoły dzieli różnica zaledwie dwóch punktów.

Łączy je także fakt, że obie są już za burtą krajowego pucharu, mogąc skupiać się już tylko na grach w Betclic 1. Lidze. Krakowianie zakończyli swoją przygodę w sierpniu, przegrywając po rzutach karnych z Olimpią Grudziądz. Niebiescy natomiast skompromitowali się w starciu z Avią Świdnik, przedstawicielem Betclic 3. Ligi, który wyeliminował 14-krotnego mistrza Polski.

Wieczysta i Ruch to zespoły preferujące ofensywny styl gry. Na pewno nie koncentrują się wyłącznie na barykadowaniu własnego pola karnego. To dobry prognostyk przed zbliżającą się rywalizacją. Można śmiało zakładać, że w tej potyczce gole padną po obu stronach. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Wieczysta – Ruch Chorzów: ostatnie wyniki

Ekipa prowadzona przez przez Przemysława Cecherza podejdzie do niedzielnej batalii po remisie z ŁKS-em (0:0). Wieczysta jest jednocześnie od dwóch spotkań bez porażki, pokonując też Stal Mielec (2:0). Krakowianie w tym sezonie przegrali tylko jeden mecz w roli gospodarza. W pozostałych czterech starciach Wieczysta wygrała trzykrotnie i raz zremisowała.

Tymczasem ekipa z Chorzowa ostatnio niespodziewanie uległa Avii Świdnik (1:3). We wcześniejszych sześciu starciach Ruch zaliczył z kolei trzy zwycięstwa i trzykrotnie dzielił się punktami. Jako goście Niebiescy natomiast mają kłopot z odnoszeniem zwycięstw. W tej kampanii to się jeszcze chorzowianom nie udało. W pięciu potyczkach trzy razy Ruch remisował i dwa razy przegrał.

Wieczysta – Ruch Chorzów: historia

W oficjalnych potyczkach nigdy wcześniej obie drużyny ze sobą nie miały okazji rywalizować. Tym samym niedzielny mecz będzie wyjątkowy, bo pierwszy w historii.

Wieczysta – Ruch Chorzów: kto wygra?

Wieczysta – Ruch Chorzów: przewidywane składy

Obie ekipy podejdą do potyczki osłabione. U gospodarzy nie będą mogli wystąpić Karol Fila, Chuma i Carlitos. Z kolei chorzowianie będą musieli radzić sobie bez takich graczy jak: Patryk Sikora, Daniel Szczepan, Mo Mezghrani i Przemysław Szymiński.

Wieczysta: Mikułko – Koj, Mikołajewski, Pazdan, Dankowski, Gajos, Piazon, Semedo, Pusić, Villar, Feiertag

Ruch: Bielecki – Preisler, Komor, Leśniak-Paduch, Konczkowski, Ventura, Szymański, Nagamatsu, Ceglarz, Szwedzik, Kolar.

Wieczysta – Ruch Chorzów: kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większą szansę na wygraną ma zespół z Krakowa. Typ na zwycięstwo Wieczystej kształtuje się na poziomie 1.67. Remis oszacowano na 3.95. Z kolei rozwiązanie z wygrana Ruchu wyceniono na 4.53 i to najmniej prawdopodobna opcja.

Wieczysta Kraków Ruch Chorzów Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 września 2025 00:27 .

Wieczysta – Ruch Chorzów: transmisja

Niedzielne spotkanie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisję z meczu Wieczysta – Ruch Chorzów będzie można śledzić na antenie TVP Polonia o godziny 14:30. Starcie skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński. Rywalizację można też śledzić w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport oraz w usłudze Betclic TV.

